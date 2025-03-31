Aleska Génesis reaparece tras supuesto atentando y arremete contra empresario que la acusa de robarle

Video ¿Aleska Génesis sufre atentado en México? La modelo hace un llamado "urgente" y esto dice

Aleska Génesis reapareció a cuatro días de que presuntamente fuera víctima de un atentado en México.

Aunque ella no ha confirmado ni desmentido dicho trascendido, sí aseguró mediante un mensaje en Instagram sentirse insegura viviendo en tierra azteca.

Este 30 de marzo, la venezolana reapareció, pues acudió a las oficinas de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México como parte del fallo de su libertad condicional.

“Estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido. Me han retenido el pasaporte, tengo que presentarme cada 15 días”, dijo, según declaraciones presentadas por el reportero Edén Dorantes.

El pasado 10 de marzo, ella fue detenida tras ser denunciada por el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio de supuestamente haberle robado varios relojes de lujo.

En entrevista exclusiva para El Gordo y La Flaca, el llamado ‘Zar de los casinos’ aseveró que la modelo y su hermana, Michell Roxana, habrían hurtado lo equivalente a “un millón de dólares”.

Aleska Génesis arremete contra su acusador

En medio del procedimiento judicial que enfrenta, Aleska Génesis aseguró que su caso se trata de “abuso de poder” y “violencia de género” y sostuvo que es “inocente”.

“He sido encarcelada dos veces por la misma razón, por un acto que nunca cometí”, sentenció la también estrella de televisión.

Además, sin mencionar directamente su nombre, indicó que Francisco Javier Rodríguez Borgio buscaría afectarla en un aparente acto de venganza.

“Es el exnovio de mi hermana y como no le puede hacer daño a ella, por eso me lo está haciendo a mí, porque sabe que yo estaba trabajando en este país”, explicó.

Sobre las imputaciones realizadas por ‘El Zar de los casinos’, ella replicó: “Él podrá decir lo que sea, pero hay una justicia divina que está más arriba de todo esto”.

Quien fuera pareja de Nicky Jam manifestó que “no” estuvo en México en la fecha que él afirma se ejecutó el alegado crimen.

“Esta persona es tan baja que amenaza, está haciendo de todo, pero no va a poder con la verdad”, exclamó, refiriéndose a Rodríguez.

Aleska Génesis confía en que será absuelta

En esta oportunidad, Aleska Génesis aprovechó para hacer “un llamado” a la Fiscalía “para que puedan revisar la carpeta lo antes posible y vean todas las pruebas” de que no es responsable de un delito.