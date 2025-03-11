Aleska Génesis es vinculada a proceso: ¿se queda en prisión?

Video Las imágenes del arresto de Aleska Génesis en México: así fue ingresada a prisión

Aleska Génesis fue vinculada a proceso tras su presunta participación en el robo de tres relojes de lujo en México, los cuales sumarían la cantidad de 491 mil 450 dólares.

La tarde del martes 11 de marzo, el periodista Carlos Jiménez reportó que a pesar de que las investigaciones continuarían en torno al caso, Aleska Génesis abandonaría la prisión y continuaría su proceso legal en libertad.

“Oootra vez: Ordenan liberar a Aleska. Un juez ordenó, una vez más, dejar libre a la modelo acusada de robo. Aunque la vinculó a proceso, le permitió llevarlo en libertad”, indicó en su cuenta de X.

OOOTRA VEZ: ORDENAN LIBERAR a @AleskaGenesis

Un juez ordenó, una vez más, dejar libre a la modelo, acusada de robo.

Aunq la vinculó a proceso le permitió llevarlo en libertad.

-Entregará su pasaporte

-No puede salir del país

-Debe ir a firmar…@FiscaliaCDMX la acusa de robo. pic.twitter.com/dJGIwKdFIP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 11, 2025



Además, dio a conocer algunas de las medidas impuestas por el juez para recuperar su libertad mientras continúan las investigaciones por el caso de robo.

“Entregará su pasaporte. No puede salir del país. Debe ir a firmar… La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la acusa de robo”, finalizó.

¿Por qué arrestaron a Aleska Génesis?

La noche del 10 de marzo, la modelo venezolana fue arrestada por su presunta participación en el robo de tres relojes de lujo en la Ciudad de México.

Las autoridades investigan a Aleska Génesis desde enero de 2024, cuando se le acusó por primera vez de sustraer los relojes e intentar venderlos en Miami, Florida.