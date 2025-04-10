Aleska Génesis

Caso de Aleska Génesis da inesperado giro gracias al empresario que la denunció: ella reacciona

La ‘influencer’ dio a conocer que Javier Rodríguez Borgio, quien la acusa de haberlo dañado al sustraerle dos relojes de alta gama con un valor conjunto de “un millón de dólares”, tomó una decisión que la afectó directamente.

Por:Dayana Alvino
El caso legal en contra de Aleska Génesis por supuesto robo dio un giro inesperado la tarde de este jueves 10 de abril.

“Javier Rodríguez Borgio tomó la decisión de otorgar el perdón”, dijo ante la prensa, según un video publicado por el reportero Eden Dorantes en su canal de YouTube.

Aleska Génesis niega haber llegado a acuerdo con Javier Rodríguez

La ‘influencer’ puntualizó que dicha elección fue “unilateral” por parte del llamado ‘Zar de los casinos’, quien la denunció por presuntamente haberle hurtado dos relojes de lujo.

Además, mantuvo su versión de que no cometió dicho delito, lo cual, aseveró, ha “demostrado a través de pruebas”.

“Y realmente qué bueno que este señor haya respetado las leyes, la justicia y el hecho de que obviamente soy inocente”, sentenció tajante.

La también modelo negó que haya llegado a un acuerdo con su acusador para que se retractara de su imputación y afirmó que lo hizo ahora “que tenemos todo a nuestro favor”.

Ella indicó que quiere su “libertad”, “paz” y que le devuelvan el pasaporte: “Ya más adelante voy a pensar si voy a tomar medidas o no”.

Al momento de sus declaraciones, hacía falta que la resolución de Rodríguez Borgio fuera ratificada en una audiencia.

Aleska Génesis atravesó una depresión

Aleska Génesis admitió que esta situación la afectó: “No ha sido fácil lo que yo he vivido. Obviamente trato de mostrar mucha fuerza y de mantener una buena cara ante el público”.

“Pero, lo cierto es que todos estos días he estado llorando, he estado mal, he estado en una depresión horrible”, explicó.

“Hoy por hoy, me siento mucho más tranquila porque sé que Dios está poniendo su mano en esto”, manifestó la ex de Nicky Jam.

Javier Rodríguez Borgio sentenció que no perdonaría a Aleska Génesis

La determinación de Javier Rodríguez Borgio resulta sorpresiva toda vez que, a mediados de marzo, él le expresó a Jordi Martín, colaborador de El Gordo y La Flaca, que llegaría hasta las últimas consecuencias en contra de Aleska Génesis y su hermana, Michell Roxana.

“No, nunca [las perdonaría]. Que se quisieron robar un departamento muy caro, el ‘penthouse’ que es de mi hijo”, enunció.

Video Aleska Génesis contraataca: su abogado demandó al empresario Javier Borgio
