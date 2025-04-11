Aleska Génesis es “detenida” en Miami tras obtener su libertad en México: ¿qué pasó?

Video ¿Aleska Génesis sufre atentado en México? La modelo hace un llamado "urgente" y esto dice

Luego de obtener su libertad en México y de ser exonerada del cargo de robo por unos relojes de lujo, Aleska Génesis fue “detenida” a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami este 11 de abril.

En el programa ‘En Casa con Telemundo’ se reportó que esta "detención" tendría que ver con los problemas legales que enfrentó en México y que estos solamente serían una acción de protocolo, ya que la influencer se encontraría en una sala de migración del aeropuerto.

PUBLICIDAD

Esta misma información fue retomada por el presentador Javier Ceriani, quien alegó que Aleska Génisis no estaba detenida sino retenida, posiblemente, “por problemas migratorios”.

Aleska es liberada y rompe el silencio

Horas después de que se reportó su retención en el área de migración del Aeropuerto Internacional de Miami, Aleska Génesis fue liberada y compartió sus primeras impresiones al show antes citado.

“No puedo creer que ya estoy pisando Miami, que ya estoy aquí dentro de los Estados Unidos y que pronto voy a ver a mi familia (…) de verdad que siento que ha sido una travesía, un mes completo donde viví mucha angustia, terror, incertidumbre, miedo y hasta depresión”, declaró.

“Siento que lo que ocurrió ayer fue un milagro, gracias a Dios que ese señor recapacitó y que se pudieron retirar todo lo que tenía que ver con la carpeta y cerrarla definitivamente, así que ya no hay ningún cargo, ya puedo estar tranquila, ya soy libre y nada, feliz de estar acá… Una vez más lo aclaro, soy inocente”, sentenció sin dar detalle sobre su estancia en la sala de migración.

Aleska Génsis fue exonerada del cargo de robo la tarde del jueves 10 de abril después de que Javier Rodríguez Borgio, empresario mexicano que la señalaba por un presunto robo de lujosos relojes, le otorgara el perdón".