Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, se defiende tras fuertes acusaciones en su contra

La modelo de 31 años señaló que los problemas con Miguel Mawad se intensificaron cuando ella rechazó ser su esposa. “Nosotros tuvimos una relación estable donde vivimos juntos por cinco años y el hecho de que yo le haya sido sincera diciéndole que no me quería casar con él y que nuestra relación era un capítulo cerrado porque yo ya no me sentía bien allí, me dolió”, continuó.