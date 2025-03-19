Empresario que acusa a Aleska Génesis detalla supuesto crimen: “Se robaron un millón de dólares”

Video Estos son los relojes por los que acusan a Aleska de robo: sus abogados evidencian inconsistencias

Francisco Javier Rodríguez Borgio, el empresario detrás de la denuncia por la que Aleska Génesis fue detenida y vinculada a proceso, brindó detalles del supuesto crimen que ella cometió.

En entrevista exclusiva con el colaborador de El Gordo y La Flaca, ‘El Zar de los casinos’, como se le conoce, explicó cuál sería la situación que enfrentó.

“Tenía una demanda mía de robo de relojes en México, lo cual es verdad, yo colecciono relojes y agarraron los más caros y se los llevaron”, aseveró.

Según dijo, la modelo y su hermana, Michell Roxana, “en realidad se robaron un millón de dólares en dos relojes”, un “Patek Philippe oro rosa Nautilus y un Richard Mille”.

Rodríguez Borgio aseguró que Génesis “no” le ha pedido una disculpa y que tampoco espera que lo haga en algún momento.

“Si lleva hablando durante tres años porquerías de mí, cosas que son mentiras, todas”, sentenció tajante al respecto.

Él explicó que la estrella de ‘realitys’ presuntamente “era prófuga” de la justicia mexicana: “El amparo lo perdió porque puse más pruebas”.

De acuerdo con su versión, la medida legal requería que ella se presentara con el juez para declarar, pero que supuestamente “no quiso ir”.

“[Me siento] bastante mal porque no me gusta la vida pública, no salgo, no tengo Facebook ni Instagram, y de la noche a la mañana salgo en todas partes”, confesó.

“No he recuperado nada”, afirmó refiriéndose a los relojes. “Son unas ladronas totales”, comentó sobre Aleska y Michell.

Francisco Rodríguez Borgio reconoce estar “enojado”

En esta misma oportunidad, Franciscos Javier Rodríguez reconoció estar molesto con la hermana de Aleska Génesis por un asunto vinculado con el fin de su romance.

“Yo estoy muy enojado porque Michell, después de dos años de no verla, me acusó de que la quise matar”, relató.

Contó que, debido a que no estaba viviendo en Estados Unidos, en cuanto volvió, la policía lo detuvo delante de su hijo.

Sin embargo, agrega, ella jamás comprobó sus acusaciones en el juicio, por lo que el magistrado cerró el caso como “descartado”: “Eso nunca se lo voy a perdonar”.

Aleska Génesis reaparece y revela “miedo”

Por su parte, la tarde de este 19 de marzo, los abogados de Aleska Génesis, quien fue liberada la noche del 11 de marzo, realizaron una conferencia de prensa para abordar el caso.

Aunque ella no estuvo ahí, sí reapareció en un mensaje vía video, retomado por El Gordo y La Flaca en su emisión de hoy: “No estoy y no es porque no quiera, sino porque tengo miedo”

“Miedo porque mi vida y mi seguridad no son prioridad para la justicia”, sumó, “esto que me está pasando no es casualidad, tiene nombre y apellido, Javier Rodríguez Borgio, exnovio de mi hermana”.