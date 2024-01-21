Arrestan a Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, por supuesto robo de lujosos relojes "en pandilla"

Video Así fue el momento en que Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, es detenida por presunto robo

Aleska Génesis fue detenida y arrestada en México este sábado 20 de enero ante una acusación que pesa en su contra, según informó el diario Reforma.

El arresto fue llevado a cabo "por policías de investigación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)". La detención fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en un comunicado.

¿Por qué fue detenida Aleska Génesis en México?

Según el comunicado de la Fiscalía, el arresto obedeció a la "probable participación" de Aleska Génesis "en el delito de robo en pandilla, registrado en días pasados en un inmueble ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc" de la capital mexicana.

El Instituto Nacional de Migración (INM) alertó a las autoridades judiciales sobre el ingreso de la modelo venezolana a México, "quien contaba con alerta migratoria".

Al detenerla y corroborar su identidad, se le realizó una "certificación médica" y luego "fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para quedar a disposición del juez que la requirió".

Según las indagatorias de la fiscalía, la modelo de 33 años "probablemente sustrajo relojes de alta gama de un inmueble de la Ciudad de México, los cuales posiblemente puso a la venta en la ciudad de Miami, Florida".

Esta es la imagen de Aleska Génesis que difundió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras su detención. Imagen Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/X



Medios como El Gordo y La Flaca publicaron en Instagram algunas fotos e imágenes de la detención.

Aleska Génesis fue detenida en el aeropuerto de la capital mexicana. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

Robo habría sido perpetrado en un hotel

El diario Reforma detalló a horas de la noche de este sábado 20 que el supuesto robo en el que presuntamente participó Aleska Génesis Castellanos habría ocurrido en un hotel del Paseo de la Reforma.

Los hechos habrían sucedido el pasado 15 de enero cuando la presunta víctima "permitió a Aleska Génesis alojarse" en el inmueble en donde "supuestamente sustrajo los accesorios". Serían "tres relojes" valuados en "millones de pesos".

"Después, la imputada habría puesto a la venta dichos relojes, de valor millonario, en Miami, Florida", reseñó el medio mexicano.

Aleska Génesis y sus recientes escándalos

Además de su trabajo como modelo y celebridad en redes sociales, Aleska Génesis también es famosa por algunos escándalos que ha protagonizado.

En abril de 2022 terminó el romance de 7 meses que tuvo con Nicky Jam, con quien estuvo envuelta en una polémica.

Aleska Génesis fue novia de Nicky Jam durante 7 meses entre 2021 y 2022. Imagen Nicky Jam/Instagram



En noviembre de ese año circuló en redes sociales un video en el que la venezolana habría consultado presuntamente a una bruja para recuperar la relación que tenía con el cantante.

Tras el fin del romance con él, Aleska Génesis volvió con su exnovio Miguel Maward, quien fue su pareja por cinco años. Se comprometieron, pero al poco tiempo, la modelo le regresó el anillo de compromiso.