¿Por qué vinculan a Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, con 'La Pandilla de las Castellanos'? Esto se sabe

Video Así fue el momento en que Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, es detenida por presunto robo

Aleska Génesis fue vinculada a la llamada 'La Pandilla de las Castellanos' luego de supuestamente perpetrar un millonario robo de lujosos relojes.

El presunto hurto desencadenó que la modelo fuera detenida y arrestada en el aeropuerto de la capital mexicana el pasado sábado 20 de enero cuando ingresó al país.

Fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y horas después fue puesta en libertad porque " el juez consideró insuficientes los datos de prueba presentados por el agente de la fiscalía", reportó Reforma al mediodía de este domingo 21.

Pero, ¿qué hay detrás de este caso y por qué se vincula a la ex de Nicky Jam con una supuesta "pandilla"?

Esta es la imagen de Aleska Génesis que difundió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras su detención. Imagen Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/X

Los detalles del caso Aleska Génesis

La periodista Mandy Fridmann, del portal Las Top News, reveló parte de lo que se incluiría en la denuncia que existe en México en contra de Aleska Génesis, quien es acusada de una "probable participación en el delito de robo en pandilla".

Según los datos y documentos publicados por la reconocida comunicadora, " la acusación penal fue hecha hace casi un año, el 7 de febrero del 2023".

El denunciante habría sido "uno de los empleados de la seguridad de Javier Borgio, el conocido como 'El Zar de Los Casinos'".

El sujeto es "un poderoso empresario mexicano, dueño de 37 casinos y sitios de apuestas". Según lo informado por Mandy Fridmann, Javier Borgio "estaba en pareja con Michelle Roxana Castellanos, una de las dos hermanas de Aleska".

"Luego de que terminaran, con escándalo de por medio, Manuel Osorio Refugio las denunció frente a la policía y la fiscalía a Aleska, Michelle y Bárbara (la tercera hermana) del robo de relojes de alta gama de su patrón, el empresario Borgio", reseño la reportera, basada en los informes de la denuncia.

Aleska Génesis fue detenida en el aeropuerto de la capital mexicana. Imagen El Gordo y La Flaca/Instagram

El rastro de los lujosos relojes

Según los citados documentos, "un amigo de Borgio, que tiene residencia en Miami, le dijo que su ex y sus dos hermanas estaban, supuestamente, vendiendo relojes a un valor de más de medio millón de dólares. Todos de marca, con su número de serie y su garantía", destaca la denuncia.

Ese supuesto "conocido" de Javier Borgio "se había enterado de manera accidental que mi patrón tuvo hospedadas a las denunciadas en su domicilio, por lo que decidió avisarle de lo anterior, a fin de evitar cualquier malentendido entre ellos", narra el denunciante, citado por Mandy Fridmann.

" Mi patrón me pidió que revisara si esos relojes se encontraban en su lugar, ya que como narré en numerales anteriores, tengo acceso a el sitio donde se encontraban, es decir, en el domicilio ubicado en el interior 3102 de Paseo de la Reforma número 439, Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, Hotel St Regis México City, en el cual habita mi patrón", continúa el empleado.

" Al revisar me di cuenta de que faltaban esos relojes, junto con sus certificados de autenticidad y garantías, es por lo anterior, que acudo a esta autoridad a denunciar hechos que considero son constitutivos de delito cometidos por las CC. Bárbara Stefani, Michelle Roxana y Génesis Aleska todas ellas de apellidos Castellanos Azuaje", dice parte de la denuncia.

De acuerdo con los datos citados en Las Top News, " en la denuncia se habla de 'La Pandilla de las Castellanos', en referencia a las tres hermanas y, las tres son buscadas por las autoridades mexicanas".

Una supuesta venganza amorosa

Este lunes 22 de enero, el diario Reforma publicó una versión similar a los datos que Mandy Fridmann reveló horas antes, salvo con algunas diferencias.

El medio mexicano citó a "una fuente cercana relacionada con el caso" que habría dicho que el caso "es un montaje provocado por una venganza amorosa".

La persona consultada por Reforma coincidió en que una de las hermanas de Aleska Génesis "tuvo un noviazgo" con un "empresario" y que supuestamente " tras su rompimiento él la amenazó con acreditarle un delito en México para meterla presa junto a sus hermanas".

" Ella no tenía ni idea de que había una investigación en su contra, parece ser que todo esto fue fabricado con la única intención de hacerles daño", alegó la fuente del diario. No se mencionó cuál de las hermanas habría sostenido el supuesto romance con el empresario, quien tampoco fue identificado por la fuente del diario.

Según la persona consultada por Reforma, "las pruebas en la carpeta de investigación consistían sólo en entrevistas y testimonios de empleados del empresario, por lo que fueron consideradas por el juez como poco objetivas", lo que desencadenó en que Aleska Génesis fuera puesta en libertad.

"Los acusadores tampoco habían incluido pruebas de la propiedad de los relojes o de la existencia de la joyería donde presuntamente los vendieron, ya que no se contó con testimonios del personal o registros de la transacción", dijo la fuente.

Aleska Génesis habría pagado fianza

Según el informe de Mandy Fridmann, la también empresaria venezolana "fue liberada bajo fianza".

"Según pudimos confirmar, de manera extraoficial, un abogado que le habría presentado a una de sus hermanas, un importante empresario mexicano, habría tomado el caso y habría conseguido que se le fijara una fianza express de 75 mil dólares para quedar en libertad", aseguró la reportera.

El periodista Carlos Jiménez también informó que Aleska Génesis fue puesta en libertad tras ser detenida en México y llevada a prisión. Imagen Carlos Jiménez/X



"Según nuestra información extraoficial, el lunes (22), Castellanos deberá presentarse ante el juez para brindar su declaración en la que, al parecer, sostendrá su derecho de 'inocencia'. Mientras tanto, se le ha retirado el pasaporte y no podrá abandonar México hasta próximo aviso", destacó la comunicadora.

