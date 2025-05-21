Shakira

Alerta en concierto de Shakira en EEUU por posible "exposición" a enfermedad infecciosa

Uno de los recientes conciertos de Shakira en EEUU es foco de alerta debido a una posible "exposición" masiva a una enfermedad muy contagiosa. Esto se sabe.

Univision
Las alarmas se encendieron tras el concierto que Shakira dio el pasado jueves 15 de mayo en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey ha alertado a los asistentes ante una "posible exposición" de una enfermedad infecciosa.

¿Qué pasó en el concierto de Shakira en Nueva Jersey?

De acuerdo con información presentada este 21 de mayo en Despierta América, las autoridades sanitarias confirmaron que "una persona infectada con sarampión estuvo en el espectáculo".

Ante esto se investiga una " posible exposición masiva de esta enfermedad". Según lo detallado en el matutino, el concierto estuvo "completamente vendido" en el recinto que tiene capacidad para "al menos 84 mil personas".

Se trata del "estadio más grande de esta región" y fue el segundo concierto que la colombiana dio en el arranque de su gira 'Las mujeres ya no lloran' por Estados Unidos.

Shakira durante una de sus presentaciones en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.
Shakira durante una de sus presentaciones en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.
Imagen AP


"Las autoridades dicen que esta exposición ocurrió entre las 7 y media de la noche hasta la 1 de la madrugada, momento en que cerró el estadio porque culminó el evento", detalló Fabiola Galindo, corresponsal de Despierta América.

La noche de la aparente exposición Shakira tuvo como invitado a Rauw Alejandro en el show.

La colombiana no reaccionó de manera inmediata tras la alerta que emitieron las autoridades de Nueva Jersey.

¿Qué está pasando con el sarampión en EEUU?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, "el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas".

Los síntomas "suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección" y son "fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla".

En Estados Unidos se ha reportado un brote de esta enfermedad detectado hace más de tres meses.

A finales de abril pasado ya se registraban más de 800 casos, la gran mayoría en Texas, según un informe de Univision Noticias.

