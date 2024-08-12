Edwin Luna lanza inquietante mensaje sobre Kimberly Flores: ella responde

Video Kimberly Flores encara públicamente a Edwin Luna tras dedicarle inquietante mensaje: esto le reclama

Edwin Luna y Kimberly Flores nuevamente se encuentran en la polémica. La madrugada del 12 de agosto, el líder de La Trakalosa de Monterrey lanzó un inquietante mensaje sobre su esposa.

La publicación del cantante no solo creó especulaciones sobre la salud de su esposa sino que también desató sospechas sobre una supuesta separación de la pareja.

“Kimberly Flores, sé que a partir de hoy llegarás aún más lejos”, escribió Luna en Instagram sobre un fondo negro.

Este es el mensaje que Edwin Luna colocó en sus redes. Imagen Edwin Luna / Instagram



Aunque Edwin Luna no hizo más comentarios, su mensaje causó intriga, provocando que algunos internautas le preguntaran directamente a Kimberly Flores si se encontraba bien, ya que el músico habría incluído en su posteo el emoji de una paloma, el cual suele ser utilizado en contextos relacionados con despedidas o fallecimientos.

Kimberly Flores responde al mensaje de Edwin Luna

En medio de la controversia que desató el intérprete de ‘Borracho de amor’, Kimberly Flores se pronunció finalmente en redes sociales.

“Me andan va de escribir si me pasó algo. Gracias a Dios estoy bien, en casa con mis hijos, muchas gracias por preguntar”, señaló sin dar mayor explicación sobre un fondo blanco.

Kimberly Flores acaba con especulaciones. Imagen Kimberly Flores / Instagram



Hasta el momento, Edwin Luna no ha hecho más comentarios al respecto. Sin embargo, algunos internautas especulan en redes que, más que un mensaje de despedida o un preludio de separación, se trataría de un nuevo proyecto musical de la también influencer.