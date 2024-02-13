Actriz de ‘El Clon’ confiesa que es adoptada y revela cómo enfrenta la muerte de su mamá

Video Famosas que adoptaron a sus hijos y demuestran que el amor va más allá de la sangre

Carla Giraldo, actriz de ‘El Clon’, abrió su corazón y destapó que el día que nació fue adoptada por Manuel Giraldo y la maquillista Charo Quintero.

En entrevista con ‘Lo sé todo Colombia’, la estrella de televisión destacó que la única mamá que conoció fue a Charo, pues "a la hora de nacida" se convirtió en su madre.

“Todos saben que yo soy adoptada, a mí me adoptaron a la hora de nacida. Mi mamá siempre fue mi mamá, Charo Quintero, maquillista de televisión, la señora que me enseñó mi carácter, la que me forjó, que me enseñó a tener ego, que me enseñó a ser disciplinada. Mi mamá siempre ha sido mi mamá, nunca he tenido otra”, comentó.

En abril de 2022, Carla Giraldo habló sobre si existía la posibilidad de buscar a sus padres biológicos y fue contundente, señalando que no tenía intención de hacerlo.

“A mí me adoptan recién nazco. Mis papás son mis papás, a mí me entregaron a la hora de nacida, eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más, ni ahondar en un tema que no fue un trauma … siempre lo supe y en ese aspecto mis papás siempre fueron muy honestos”, sentenció en una charla con Juan Diego Alvira.

Actriz de El Clon enfrenta la muerte de su mamá y dice cómo lo enfrenta

Carla Giraldo también se sinceró sobre la reciente muerte de su mamá, el pasado 29 de enero, por lo que confesó a ‘Lo sé todo Colombia’ que pudo reconciliarse con ella antes de su fallecimiento.

Destacó que pudieron reencontrarse y no se arrepiente de haber dado ese paso, pues pudo despedirse de su mamá.

“Perder a la familia es muy difícil y perder a la mamá es más difícil todavía… Tuve conversaciones con ella , tuve el amor, tuve el perdón, tuve el reconfortar mi corazón y el de ella, tuve la tranquilidad de poder decir adiós”, sentenció.

La actriz de telenovelas indicó que acepta que la relación con su mamá fue complicada, pero que jamás dejó de ser amorosa y aunque no compartieron muchos momentos juntos, al momento de reencontrarse olvidaron todos los episodios malos que vivieron.

“Mi relación con ella fue una relación distante, difícil, siempre fue amorosa porque nunca nos hablamos desde el rencor o el odio… Nos volvimos a ver, yo me fui de mi casa a los 14 años y nunca habíamos estado mi papá, mi mamá y yo juntos desde esa edad, fue el reencontrarnos a pesar de la situación”, precisó.

Giraldo destacó que ella se resistía a contactar nuevamente a su familia, pues creía que no la querían, pero que ahora solo puede decirle a sus fans que estaba equivocada y pide que aprovechen el tiempo con su familia.