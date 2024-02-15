Actriz de ‘Chepe Fortuna’, Mile Vergara, sufre el incendio de su casa: esto ocurrió

Video Actriz de 'Yo soy Betty la fea' confirmó que estuvo en aparatoso accidente y estuvo hospitalizada

Mile Vergara, actriz conocida por telenovelas como ‘Chepe Fortuna’, ‘Floricienta’ y ‘Las Juanas’, sufrió el incendio de su casa en Sincelejo, Colombia.

Luego de que medios locales, entre ellos ‘Lo sé todo’, difundieran imágenes de cómo quedó la propiedad, la hija de la estrella colombiana, Beatriz Garavito, explicó lo que sucedió.

“Mi mamá y hermano están bien, afortunadamente salieron a tiempo”, sentenció en declaraciones retomadas por People en Español y Vida Moderna este 15 de febrero.

“Con el apoyo de los vecinos y enfermeras lograron apagar el fuego, ya que la corrupción en (el municipio) no permitió que los bomberos llegaran a tiempo, sino una hora después”, agregó.

Según aseguró, el incidente se debió a que “uno de los aires acondicionados hizo cortocircuito”, esto, a su consideración, a raíz de los problemas con la electricidad que existen en “la costa” del país.

En los clips que circulan se aprecia que se calcinaron tanto pisos como paredes, así como las pertenencias de Vergara que se encontraban en el interior del inmueble.

Así quedó la casa de Mile Vergara tras en incendio. Imagen Lo sé todo Colombia/Instagram

¿Cómo está Mile Vergara tras el incendio de su casa?

Ante lo sucedido, el hijo de Mile Vergara, José Garavito, reveló que ella se encuentra bien físicamente, pero afectada por lo ocurrido a su residencia.

“Mi mami está bien, gracias a Dios no le pasó nada. Está un poquito asustada, triste, muy deprimida por todo lo que ha pasado”, dijo en entrevista para ‘Radio Sincelejo’ este 14 de febrero.

“(Ahorita) estar preocupado por ella y mandarle un mensajito de amor es tremendo regalo, muy bonito. En todo caso, vamos bien, saliendo adelante”, mencionó.

Organizan colecta para ayudar a Mile Vergara

Con el fin de apoyar a Mile Vergara en este complejo momento, Beatriz Garavito y demás familiares han organizado una recaudación.

“(Mis tías) han hecho una colecta con varias amigas de Sincelejo y por parte mía estamos también haciendo una a través del programa ‘Lo sé todo’”, indicó.

“Les voy a contar un poco sobre todo esto: no es generar lástima, porque estas cosas no me gustan para nada, pero como veo los comentarios y que la quieren tanto y la quieren ayudar…”, sumó.

Hace unas horas, ella tomó las historias en Instagram de su madre para hacer de conocimiento un número bancario en el que se puede depositar dinero.

“Han sido momentos difíciles, pero yo creo que todos los seres humanos los pasan, no es algo de que esté salada o de brujería, simplemente son cosas que pasan, son aprendizajes que nos brinda la vida, el universo, para salir adelante”, enunció.