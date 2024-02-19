Arturo Carmona y Aracely Arámbula vuelven a enviarse mensajes: esto fue lo que pasó

Video Arturo Carmona se sintió "ofendido" con Aracely Arámbula porque ella lo escondía cuando eran pareja

Arturo Carmona reveló si se puso en contacto con su ex Aracely Arámbula luego de que ella sufriera la muerte de su mamá.

Socorro Jaques, madre de la actriz, falleció el pasado 9 de febrero tras perder "la batalla contra el cáncer", según afirmó la periodista Addis Tuñón.

“Se fue sin sufrir dolor gracias a la atención, evidentemente muy cercana de su hijo Leonardo, quien es médico”, detalló ella en el programa ‘De primera mano’ el 14 de febrero.

¿Arturo Carmona se comunicó con Aracely Arámbula?

A días de que trascendiera la pérdida por la que atraviesa Aracely Arámbula, Arturo Carmona compartió que sí se puso en contacto con ella para darle el pésame.

“Le escribí, obviamente con mucho respeto, unas palabras de apoyo”, dijo en declaraciones presentadas por Michelle Ruvalcaba en su canal de YouTube este 18 de febrero.

“Es un momento muy fuerte, triste, para toda la familia y saben que cuentan con mi apoyo y espero que llegue pronto la conciliación de parte de Dios para ellos”, indicó.

El galán de telenovelas como Corona de Lágrimas 2, que puedes ver aquí en ViX, detalló que 'La Chule' sí le contestó su mensaje.

“Solamente le escribí para mostrar mi apoyo, no estuve esperando ninguna respuesta, que sí me respondió, pero es comprensible por lo que está pasando”, mencionó, de acuerdo a un vídeo en el perfil de ‘Postamx’.

Carmona no quiso revelar qué le comentó la también cantante en réplica a su mensaje, toda vez que “es algo muy personal”.

Lo que sí hizo fue expresar su opinión acerca de doña Socorro: “Era una señora muy amable, muy dulce, muy cálida, muy amorosa de sus hijos, de sus nietos”.

“Era una señora muy sencilla siempre y con gran humildad recibía a toda su familia, y (tengo) muchas anécdotas muy bonitas, que me las quedo”, añadió.

Aracely Arámbula y Arturo Carmona comenzaron un romance en 2010, después de que se conocieron trabajando en la puesta en escena ‘Perfume de Gardenias’.

Aracely Arámbula muestra el altar para su mamá

Aunque Aracely Arámbula todavía no se ha pronunciado abiertamente sobre el deceso de su progenitora, recientemente mostró el altar que le tiene dentro de su casa.

El fin de semana, ella utilizó sus historias en Instagram para publicar una fotografía en la que se aprecia el retrato de doña ‘Soco’, como la llamaban afectuosamente, con velas a su alrededor.

En la parte inferior, varios arreglos de flores blancas permanecían, en la zona donde estaba colocado el altar, en honor a la madre de la artista mexicana.