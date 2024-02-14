Eduardo Yáñez estaría estrenando romance con actriz 35 años menor: “Es muy linda niña”
De acuerdo con los colaboradores del programa ‘Todo para la mujer’, el actor, de 63 años, podría estar en un romance con Diana Jiménez, de 28. Ambos fueron captados tomados “de la mano” recientemente.
Eduardo Yáñez presuntamente está estrenando una relación con una actriz a quien le lleva 35 años de diferencia en la edad.
Hace tan sólo unos meses, el histrión explicó la razón por la que no deseaba dejar atrás la soltería y embarcarse en un romance.
“No creo que tenga yo el derecho ahorita de engañar a ninguna persona, a la que no le voy a dedicar el 100 por ciento”, aseguró ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz el 11 de octubre.
Sin embargo, él aclaró que “la puerta al amor nunca está cerrada” para él y ahora, aparentemente, una persona ya habría cruzado por ella.
¿Eduardo Yáñez ya tiene novia?
Justamente este Día de San Valentín, en el programa ‘Todo para la mujer’ se dio a conocer que el actor de 63 años presuntamente se ha dado una oportunidad en el plano sentimental.
La colaboradora de la emisión Liz López explicó que: “El fin de semana, todo parece indicar, que Eduardo Yáñez acudió a una fiesta”.
Ella tuvo acceso a un video aparentemente capturado en dicha celebración y difundido en redes sociales, el cual mostraron al aire.
“(Ahí) yo lo veo agarrado de la mano de una chica, y en las imágenes (se aprecia)”, relató, “cuando baja la cámara, (ellos) se sueltan”.
Por su parte, Ernesto Buitrón detalló que, de acuerdo con sus investigaciones, quien aparece en el clip junto al galán de telenovelas es la actriz y modelo Diana Jiménez, de 28 años.
Ella tuvo una pequeña participación en el melodrama Golpe de Suerte, estelarizada por Yáñez, Mayrín Villanueva y Marjorie de Sousa, que hace una década sostuvo un idilio con el histrión.
Luego de que sus colaboradores le cuestionaran su opinión, la titular del ‘show’, Maxine Woodside, habló positivamente de Jiménez.
“Ojalá sea la novia, porque está muy guapa, tiene muy bien carácter y es muy linda niña”, aseveró sin ahondar si la conoce personalmente.
Eduardo Yáñez y Diana Jiménez se conocerían de hace tiempo
En medio de las especulaciones, la comunicadora Vicky López reveló que Yáñez y Diana Jiménez mantendrían una amistad antaña.
“(Ella) es muy buena amiga de (él) desde hace muchos años, y también fue a la fiesta de Eduardo”, comentó, “siempre anda con su mamá, es hasta muy familiar”.
En Instagram, el pasado 9 de diciembre, la modelo publicó un video en el que aparece siendo entrevistada por medios de comunicación durante su paso en una alfombra roja.
“Los huesos triunfando”, escribió el actor en la sección de comentarios, por lo que Diana le contestó: “Ja, ja, ja. ¡Yes!”, añadiendo un emoji de carita con ojos de corazón.
Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado acerca de las sospechas por su vínculo. Eduardo subió a la red social un video, pero solamente lo hizo para desearle feliz Día del Amor y la Amistad a sus seguidores.