Lety Calderón ya tiene el regalo de cumpleaños para su hijo Luciano: llevarlo a un 'table dance'

Video El hijo de Lety Calderón finalmente conoció a Marjorie de Sousa y hasta le entregó un anillo

Lety Calderón ya tiene el regalo que quiere darle a su hijo mayor Luciano, quien está próximo cumplir los 20 años.

El joven llegará a esa edad este próximo 17 de febrero y su famosa madre ya hace las gestiones para cumplirle un anhelo: acudir a un 'table dance'.

PUBLICIDAD

Lety Calderón llevará a su hijo a un ‘table dance’

Desde 2022, cuando el chico estaba por cumplir 18 años, la mayoría de edad en México, había manifestado ir a celebrar a un 'table dance'.

La idea ha persistido desde entonces y parece que este 2024 por fin se le cumplirá gracias a su madre.

"Luciano sí quiere y sí se lo quiero cumplir", dijo la artista en declaraciones para 'Sale el sol' de este miércoles 14 de febrero.

"Lo que pasa es que es un tema que yo desconozco, por favor ¡ayúdenme!", admitió entre risas, "ya hablé con Carlo (su hermano) que ya tiene 18 años, va a cumplir 19, obviamente va a ir super cuidado con su otro hermano también y gente de seguridad de nosotros".

"Eso se lo quiero regalar este año", confesó, "¡sí! (que esté) no con una (chava), ¡con varias!".

La actriz también contó que ya habló sobre esto con Juan Collado, padre de sus hijos: "Por supuesto que hay muchos temas que Juan y yo hablamos, como el tema del 'table dance': (Me dice) 'sí, pero espérame, sí hay que ver, pero tienen que ir cuidados'".

Según Lety Calderón, Juan Collado le cuestionó si "creía que ya" era tiempo para que Luciano fuera a ese tipo de sitios: " ¡Pues sí, hombre!, no te hagas, tú ibas desde los 12 años", le contestó al abogado.

"Va a cumplir 20 años, me parece que es una buena edad, es bastante maduro y es bastante respetuoso y él admira mucho el cuerpo de la mujer y por qué no ir a un lugar a aplaudir el show de una mujer", justificó Calderón.

Luciano, quien tiene Síndrome de Down, es uno de los dos hijos que la actriz tuvo con Juan Collado. El menor es Carlo, de 18 años.

PUBLICIDAD

Lo que Lety Calderón ya había dicho sobre la visita a un ‘table dance’

En octubre de 2022, Lety Calderón ya había expresado públicamente la aprobación que le daba a su hijo Luciano de visitar un 'table dance' para celebrar su cumpleaños.

"¡Claro (que apoyo que vaya)! Que viva y lo disfrute; le voy a dar dinero para que se divierta", dijo muy animada a 'Ventaneando' por aquellas fechas.

"Porque aparte él siempre dice: 'Table, table'. Le (respondo): 'Bueno, pues sí'. Sí, ¿pues si todos los hombres lo han vivido, por qué él no?", argumentó.

Para finales de enero de 2023, volvió a dar su visto bueno: "Él quiere una gran fiesta, quiere ir al 'table dance', obviamente que yo no puedo llevarlo, yo quiero que viva esa experiencia".

"Pero primero que se vaya a un antro con los hermanos porque si no luego le va a parecer aburrido ir a oír música", dijo entre risas.