Elizabeth Gutiérrez confiesa si es celosa y da reveladores detalles sobre la novia de su hijo

Video El hijo de William Levy presume a su novia con besos incluidos

Elizabeth Gutiérrez realizó una visita al foro de Despierta América este martes 20 de febrero en donde dio nuevos detalles sobre la novia de su hijo Christopher.

El joven tiene 17 años y desde octubre de 2023 se deja ver en redes sociales muy enamorado de su novia Ivana.

El hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha sido reservado con los detalles de su noviazgo, pero sí ha compartido fotos muy cariñoso con ella.

Pero ahora es su famosa madre quien da nuevos datos sobre su 'nuera'.

Desde hace unos meses atrás, Christopher Levy se ha dejado ver muy enamorado de su novia. Imagen Christopher Levy/Instagram

¿Quién es la novia del hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

Elizabeth Gutiérrez, quien reside con sus hijos en Miami, compartió algunos detalles sobre la novia de su hijo en la visita que hizo al matutino de Univision.

"Ivana es una niña superlinda", dijo la actriz mexicana, quien también reveló el origen de la chica.

" (Es) mexicana, qué tal, una niña superlinda, superquerida", contó. En redes sociales, la novia de su hijo aparece como 'Ivy' Puente.

La novia del hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez es de origen mexicano. Imagen Christopher Levy/Instagram e Ivy Puente/Instagram



En el show también se le cuestionó si se consideraba una suegra celosa.

" Yo creo (que soy) a todo dar, vamos a preguntarle", contestó entre risas.

"Fíjate que no (soy celosa)", agregó, "su familia (de Ivana) es superquerida, entonces no para nada, no hay espacio para eso".

Detalló que la joven y su hijo "están contentos" con el romance que tienen: "(Es) un caballerito, un hombrecito", destacó sobre su primogénito, quien ha sido señalado por el gran parecido físico que tiene con su padre, William Levy.

El cubano también es padre de Kailey, de 13 años, la hija menor que tiene con Elizabeth Gutiérrez.