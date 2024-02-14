Actor de ‘La mujer del diablo’ ahora canta en el Metro de la CDMX

Video Nieta no reconocida de Andrés García aparece en 'El Maleficio' y deslumbra con su belleza y talento

Jonathan Islas tiene una larga carrera en la televisión mexicana, formando parte de telenovelas como ‘Señora Acero’ y ‘La mujer del diablo’, la cual puedes ver en exclusiva por ViX y en la que dio vida a ‘Mateo Carvajal’.

A sus 44 años, el actor es un rostro conocido de los melodramas; sin embargo, desde el año pasado comenzó a experimentar una faceta musical con su grupo Marion, del que es el vocalista.

PUBLICIDAD

Poco a poco se está abriendo paso en la industria, por lo que ha tenido que tocar en el Metro de la CDMX en repetidas ocasiones.

Actor de ‘La mujer del diablo’ presume sus shows en el Metro

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jonathan Islas comparte con sus seguidores videos de las presentaciones que ha tenido en distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Hice un grupo de rock pop que se llama Marion. Estamos por sacar el tercer sencillo. Yo produzco todo. Es algo nuevo, pero hay que tener pantalones para aventarse al público. Por eso hice una gira en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México: Tacubaya, Cuatro Caminos, Chabacano, por donde pasa la gente y mi intención era hacerlos cantar y que se desconectaran un poco de su vida cotidiana”, reveló a TVNotas.

Jonathan Islas afirmó que aunque puso todo su empeño y esperanzas en el grupo, sí tenía miedo de que los abuchearan durante sus shows, en los que incluso ha invitado a Lorena de la Garza.

Jonathan Islas de 'La Mujer del Diablo' comparte en redes sociales sus presentaciones en el Metro Imagen Instagram Jonathan Islas

Los seguidores del actor de ‘La mujer del diablo’ aplauden su valentía por comenzar desde cero en la música y en el hilo de comentarios esperan que su grupo siga y consiga su meta.

“Muchos éxitos eres uno de mis actores favoritos y ahora apoyaremos tu carrera de cantante”, “Felicitaciones por tu iniciativa, muchos éxitos”, “Éxito siempre Jonathan”, son algunos de los mensajes que se leen en su perfil personal.

Jonathan Islas y su polémica con Fabiola Campomanes por violencia familiar

En 2021, Jonathan Islas fue vinculado a proceso luego de que su exnovia Fabiola Campomanes lo acusó de haberla golpeado y por violencia familiar.

PUBLICIDAD

Tras una investigación, se aclaró el hecho y el actor accedió a darle una compensación económica a la actriz, con quien afirmó no tendría problema en trabajar en algún proyecto.