Tour de Selena Quintanilla: Estos son los 10 lugares que todo fan debe conocer

Si los primeros acordes de “Si una vez”, “Como la Flor” o el "Chico del Apartamento 512" aún te hacen vibrar, bailar y sentir que Selena Quintanilla sigue entre nosotros, este tour es para ti. Hemos recopilado los lugares más emblemáticos que debes conocer para celebrar la vida de la leyenda de la música Tex-Mex. Sube a tu auto, dale play a "Bidi bidi bom bom" y arma tu Tour Selena.

Tour Selena: 10 lugares para visitar que recuerdan a la cantante

1. Casa de Selena y Chris Pérez en Corpus Christi, Texas

Echa un vistazo a la casa donde Selena pasó sus últimos días al lado de su esposo Chris Pérez, el gran amor de la cantante. Pero ojo, la casa está habitada así que recuerda que debes acercarte con respeto.

2. Museo de Selena en Corpus Christi, Texas

Aquí encontrarás una gran colección de recuerdos de la cantante, entre los que se encuentran sus vestuarios, incluyendo el icónico traje morado, y sus premios Grammy. Es un sitio esencial para entender su impacto y legado. Se encuentra en el 5410 de Leopard St.

3. Boutique Selena en Corpus Christi, Texas

Selena no solo era una cantante talentosa, sino también una empresaria astuta. Creó una línea de ropa y accesorios. Fue tan popular que abrió 3 sucursales. La boutique original en el 3149 Morgan Avenue , ahora cerrada, cuenta con un espacio conmemorativo que muestra su pasión por la moda.

4. Monumento Mirador de la Flor en Corpus Christi, Texas

Una hermosa estatua de la cantante adorna este sitio, un lugar perfecto para rendir homenaje y disfrutar de hermosas vistas al mar. Lo encuentras en el 600 N Shoreline Blvd.

5. Q-Productions en Corpus Christi, Texas

El estudio de grabación de Abraham Quintanilla (5410 Leopard Street) y el lugar donde Selena grabó algunas de sus canciones más famosas.

6. Seawall en Corpus Christi

Ubicado en el 1590 N. Shoreline Blvd, sirvió como locación de algunas de las escenas más recordadas de la película Selena, protagonizada por Jennifer Lopez.

7. Forest Lawn Memorial Park en Hollywood, California

Aunque Selena está enterrada en Texas, en este sitio encontraras un memorial donde sus fans le dejan flores y recuerdos, sobre todo en su aniversario luctuoso. Definitivamente es uno de los 12 lugares que debes tener en tu lista al armar tu Tour de Selena.

8. Hard Rock Café en San Antonio, Texas

Aquí se exhibe uno de los atuendos de Selena, un traje morado a rayas, para que sus fans puedan apreciar muy de cerca su estilo único.

9. Fiesta de la Flor en Corpus Christi, Texas

Un festival anual que celebra la vida y la música de Selena, con actuaciones en vivo, comida y actividades culturales.

10. Paseo de la Fama en Hollywood, California

Donde Selena recibió su estrella, un hito importante para cualquier fanático visitar y recordar su impacto global.

Recordando a Selena Quintanilla: quién fue

La leyenda de la música tejana, Selena Quintanilla o Selena, como se le recuerda con cariño, nació un 16 de abril del 1971 en Lake Jackson, Texas. Murió trágicamente en 1995 a manos de su asistente Yolanda Quintanilla.

Selena y su banda Selena y los Dinos, dirigida por su padre Abraham Quintanilla, dejaron una huella imborrable en el mundo de la música. Ella no solo conquistó los corazones con su música, sino también con su carisma y energía.

Visitar estos sitios no solo es un peregrinaje para los más ardientes seguidores de Selena Quintanilla, sino también una forma de mantener viva su memoria y celebrar su continua influencia en la música y la cultura latina.

