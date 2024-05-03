Día de Star Wars: 7 experiencias para celebrarlo en los parques Disney que quizás no conocías

Llegó el Día de Star Wars, una celebración que une a todos los fanáticos de la saga creada por el cineasta George Lucas. Para ser parte de esta gran fiesta intergaláctica no es necesario que viajes a una galaxia muy lejana, basta con visitar Star Wars: Galaxy’s Edge, un área temática en Walt Disney World, Florida, y Disneyland Park, Anaheim. En ambos te sentirás dentro de alguna de sus películas o series.

Ponte a prueba y descubre cuál de estas curiosas experiencias te falta por hacer. “May the 4th be with you” y, ¡que la fuerza te acompañe!

7 experiencias que debes hacer en los parques Disney si eres fan de Star Wars

1. Subir al Halcón Milenario

El Halcón Milenario ha aterrizado en Walt Disney World, específicamente en el área temática de Star Wars: Galaxy’s Edge dentro del parque Hollywood Studios. Lo más divertido de esta atracción inmersiva es que puedes convertirte en el piloto de esta legendaria nave y cumplir con una importante misión de contrabando para ayudar a la rebelión mientras viajas a la velocidad de la luz.

2. Probar leches intergalácticas

Hay dos míticas leches que aparecen en las películas de Star Wars. La primera es la blue milk o leche azul de Bantha que aparece en “Una Nueva Esperanza”. La segunda es la green milk o leche verde que Luke Skywalker interpretado por Mark Hamill bebe durante su exilio en “Los últimos Jedi”.

Si bien el actor ya había declarado en sus redes sociales que la que bebió en el set se trataba de leche de coco con un poco de colorante, el equipo de los parques Disney mejoraron su sabor para que tengas una experiencia de otra galaxia. Descubrirlo es toda una aventura. Por cierto, puedes pedirla natural y con alcohol.

También puedes prepararla en casa siguiendo esta receta y hacer una bebida inspirada en Grogu o Baby Yoda:

Video Star Wars: Prepara esta refrescante bebida de Baby Yoda con leche verde de los últimos Jedi

3. Noche Star Wars

La Star Wars Nite o noche de Star Wars se lleva a cabo en días especiales durante abril y mayo. Los fans pueden entrar al parque en después del cierre y disfrutar de encuentros con personajes, comida temática y entrenamiento. Esta es una de las pocas ocasiones en que se les permite a los adultos ir disfrazados a Disney e incluso participar en un desfile especial llamado Fans of the Force Costume Cavalcade.

Todo fan quiere estar ahí y es un evento muy solicitado por lo que debes estar atento o atenta a las redes sociales de los parques para conocer cuándo se llevará a cabo y no quedarte sin boleto.

4. Carreras temáticas

Si te gusta correr, hacerlo vestido de tu personaje favorito de la Guerra de las Galaxias es una experiencia que no olvidarás. El Star Wars Weekend se realiza al menos una vez al año en alguno de los parques Disney. Durante un fin de semana los participantes pueden correr 5 o 10 kilómetros y 21 o 42 kilómetros si son más experimentados.

La ruta cubre un perímetro fuera y dentro de los parques, esta última es la parte más interesante, pues te encontrarás con personajes con quienes puedes tomarte fotografías, así como recorrer el backstage y disfrutar del parque al amanecer.

5. Fotografías profesionales y videos interactivos

En toda el área de Star Wars: Galaxy’s Edge encontrarás fotógrafos profesionales de los parques quienes sacarán tu lado histriónico y divertirte mientras posas para unas fotos increíbles en este universo. Si bien en días normales no está permitido asistir disfrazado, si puedes hacer un Disney Bound que significa llevar ropa normal inspirada en los colores de tu personaje favorito. Algunas de las tomas van acompañadas de un video interactivo. ¡Una experiencia única y muy original en el Día de Star Wars!

6. Personalizar tu sable

No importa si eres parte del lado obscuro de la fuerza o de los Jedi visita el taller de Savi y arma tu propio sable. La experiencia es tan inmersiva que no solo tendrás que escoger cada una de sus piezas, sino que también te asignarán un cristal para darle vida y color.

7. Armar un droide

¿Qué habría sido de Luke sin R2D2 o de Rey sin BB8? Los droides son parte esencial del Día de Star Wars. Dale vida a tu próximo compañero de aventuras en el depósito industrial de Black Spire Outpost dentro de Star Wars Galaxy’s Edge.

¿Cuántas de ellas ya hiciste? Aplícate en este Día de Star Wars para realizar las experiencias que te faltan. No olvides que la fuerza estará contigo.

