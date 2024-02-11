6 destinos para los amantes de las series de televisión: Descubre dónde se filmaron las más populares y esperadas

Visitar los destinos donde se han filmado series de televisión más populares o esperadas se ha convertido en una tendencia entre los viajeros para este 2024. No es un comportamiento nuevo, pues en el pasado algunas personas viajaban específicamente a lugares icónicos como los edificios de “La Niñera” o “Friends”. Después, con la euforia de “Juego de Tronos” o “Game of Trones”, destinos como Islandia, Irlanda y Croacia vieran un aumento en los visitantes que querían conocer sus locaciones.

Así, algunos destinos han desarrollado rutas específicas para poder descubrirlos y sentirte parte de la historia. Por lo que, si tú eres fan de The White Lotus, Emily en París, Outlander, El juego del Calamar, entre otras, aquí te damos los 6 lugares que debes apuntar en tu lista de destinos por conocer, de acuerdo con Civitatis, empresa líder de excursiones y visitas guiadas en español en 160 países.

6 destinos que debes conocer si amas las series de televisión

#1 Tailandia – The White Lotus

"The White Lotus" está disponível na HBO Max Imagen Divulgação/HBO Max



Primero en Hawai y luego en Sicilia, para la tercera temporada que se estrenará en 2025 la historia de The White Lotus se trasladará a Bangkok y las Islas Phuket en Tailandia. Además de descubrir su gran legado cultural, Bangkok es uno de los destinos más baratos para viajar en el mundo. Te recomendamos visitar el templo Wat Traimit o el Buda de Oro en Chinatown, que por cierto es el más grande del mundo. No dejes de conocer el Gran Palacio Real de Bangkok y su increíble templo Wat Phra Kaew con su Buda Esmeralda. Aquí puedes reservar un tour por lo imprescindible de Bangkok.

Desde Bangkok puedes tomar un vuelo hacia las Islas Phuket, donde se han filmado películas como “El mañana nunca muere”, “La Playa” y “Star Wars III: La venganza de los Sith”. Surca las aguas de Phang Nga Bay y llega a Panak Island donde encontrarás la cueva Lod Nai rodeada de manglares y un bellísimo ecosistema. Después sigue hasta el pueblo flotante de Panyee Island para disfrutar de la gastronomía tailandesa. Termina tu recorrido en el mirador Samet Nangse en el que tendrás las mejores panorámicas de la zona. Este recorrido lo puedes encontrar dando clic aquí.

#2 Rumania, la tierra de Drácula y de... ¡Merlina!



Una de las series más esperadas protagonizada por Jenna Ortega, quien da vida a Merlina, hija de los Locos Adams llegará a las pantallas con su segunda temporada en 2025. La primera temporada fue filmada en Rumania, por lo que este país incluido en la lista de los 6 destinos para los amantes de las series de televisión debe estar en tu lista.

La serie está filmada principalmente en Bucarest, pero no puedes desaprovechar tu viaje hasta la tierra del Conde Drácula para conocer lo más que puedas y adentrarte en las locaciones de Merlina. Por ello esta excursión de dos días es muy recomendable. En ella podrás visitar Sinaia y su histórico palacio de Peles, hogar de la familia real rumana, hoy convertido en museo.

Después seguirás hasta el castillo de Bram, mejor conocido como el castillo del conde Drácula, para conocer los misterios que inspiraron al escritor Bram Stoker. Seguirás hasta Brasov y descubrirás la Iglesia Negra de estilo gótico. Al siguiente día podrás recorrer Transilvania, antigua capital de Rumania, y conocer los misterios y leyendas que la rodean.

#3 París, la euforia por Emily en París

Imagen Darren Star Productions / Netflix



El rodaje de la cuarta temporada de Emily en París inició principios de enero del 2024, por lo que se espera que llegue a Netflix en 2025. Si amas esta serie de televisión es un buen pretexto para recorrer la capital francesa. Las locaciones más importantes en donde suceden las aventuras de la estadounidense Emily Cooper son:

La “Place de L’Estrapade” en el distrito 5 donde se encuentra su apartamento, la "Boulangerie Moderne" donde degusta su primer pain au chocolat y Terra Nera, el restaurante de Gabriel.

En “La Place de Valois”, ubicada en el distrito 1, encontrarás las locaciones de la agencia de marketing, el Musée du Louvre y el Grand Hôtel du Palais Royal.

En el mismo distrito encontrarás el Jardin du Palais Royal donde Emmily conoce a Mindy y las dos se toman fotografías.

El puente Alexcandre III es un imperdible, pues además de icónico, aquí se filmó la escena donde Emily pelea con Sylvie, después de interrumpir, justamente, una filmación.

Si quieres adentrarte en la cultura parisina y conocer otros sitios icónicos, además de las locaciones de Emilly en París, protagonizada por la actriz Lili Collins, la compañía Civitatis tiene una amplia oferta de excelentes recorridos en español.

#4 Las Tierras Altas de Escocia – Outlander

Imagen Starz



La temporada 8 de Outlander llegará hacia finales del 2024. Esta serie basada en viajes en el tiempo se desarrolla en Escocia en el siglo XVIII. Si amas la serie, pero también la historia, este es el pretexto ideal para organizar tu próxima aventura por sus Highlands o Tierras Altas.

Desde Edimburgo puedes realizar un Tour de Outlander en español. En este recorrido visitarás el Castillo de Blackness, conocido como Fort William en la serie. También podrás visitar la casa de Jamie Fraser en una torre del siglo XVI, un lugar de peregrinación para los amantes de la serie. El tour también incluye: una visita al Palacio de Linlithgow, residencia de los reyes escoceses en el siglo XVI; Doune para descubrir su fortaleza medieval, y una visita a la Torre del Reloj en Culross.

#5 Londres, Bath y Windsor en Reino Unido – The Crown



El 14 de diciembre del 2023, Netflix se despidió de una de las series más populares de su catálogo. Estamos hablando de The Crown, una serie que retrataba la vida de la familia real británica a través de los ojos de la Reina Isabel II quien falleciera el 8 de septiembre del 2023.

Sus locaciones se centraron en Londres, Bath y Windsor. Si eres un amante de las series y del “gossip” de la realeza sin duda no debes dejar de visitar el Palacio de Buckingham, (que durante una breve temporada en verano se encuentra abierto al público), el cambio de guardia real, la Torre de Londres y la Abadía de Westminster.

Desde la capital inglesa hay recorridos baratos en español de un día hacia el Castillo de Windsor, la residencia favorita de la Reina. Podrás ingresar a ella y observar sus galerías colmadas de obras de arte y la Casa de Muñecas de la Reina María, así como descubrir la capilla de San Jorge. Este recorrido incluye una parada en el monumento megalítico Stonehenge y la ciudad de Bath con sus Termas Romanas que, se cree que tienen propiedades curativas.

#6 Corea del Sur, destino para los amantes de las series por: El juego del Calamar 2



Aunque su segunda temporada aún no tiene fecha oficial de estreno, Netflix anunció que los fanáticos de la serie pueden esperarla durante el primer semestre del 2024. Y aunque la mayoría de esta serie fue filmada en interiores, es una gran oportunidad para descubrir un país con gran cultura como Corea del Sur.

Si estás planeando un viaje hacia este país asiático, te recomendamos comenzar a explorarlo desde la ciudad de Seúl. Algunos de los lugares que no puedes perderte son: la Casa Azul; el Palacio de Gyeonbokgung con su cambio de guardia; el Museo Folclórico Nacional; el Centro Gingseng; el Templo Jogyesa; y el barrio de Insadong.

Desde Seúl puedes volar hacia la isla de Seungbong-ri o la ciudad de Daejeon, dos de los lugares donde ese grabaron las pocas escenas al exterior del Juego del Calamar.



Ahora que sabes los lugares dónde se filmaron tus series favoritas, es tiempod e comenzar a organizar tu viaje. Descubre la cultura y los increíbles paisajes que ofrecen sus locaicones y siéntete parte de la trama.