¿Tienes lunares en la mano? La quiromancia te explica qué significan

La quiromancia es el arte de leer la mano y no sólo se enfoca en explicar qué significa cada línea de las palmas, también en darle un sentido a los lunares que aparecen en esta zona.

DSC_0515.jpg
Por:
Fernanda Ramos.
Video Conoce el poder de los cristales energéticos y cómo debes activarlos para mejores beneficios espirituales

Científicamente hablando, un lunar se genera gracias a las células llamadas melanocitos. Curiosamente, los dermatólogos calculan que durante la edad adulta una persona puede llegar a tener entre 10 y 40.

Si uno de estos lunares se encuentra en la mano, la quiromancia tiene un significado especial respecto a los rasgos de la personalidad de quien lo tiene.

Qué significa un lunar en la palma de la mano

Un lunar en la palma indica abundancia, salud y riqueza. También pronostica suerte en el trabajo o la trayectoria profesional.

Esto es porque se encuentra cerca de la línea de la vida, la cual, contrario a lo que muchos creen, no revela la edad de muerte de una persona, pero sí muestra las intenciones y objetivos que tiene en su futuro.

En cuanto a personalidad, el lunar expone que se trata de alguien sumamente talentoso y romántico, por lo que goza de buena suerte en las relaciones amorosas.

Estilo de Vida

Significado de un lunar en el dedo índice

En este caso, significa liderazgo y la capacidad innata de dirigir a los demás. El dedo índice, como su nombre lo dice, es usado para indicar o señalar, por lo que simbólicamente representa a un jefe.

Aquellas personas que tienen un lunar en este dedo y no se sientes capaces de ser líderes o guías, significa que experimentaron un bloqueo de este rasgo, debido a una mal resultado. Si el lunar sigue ahí, entonces su liderazgo puede ser reactivado.

Tengo un lunar en el dedo medio, ¿qué significa?

El dedo medio está relacionado con la justicia y la equidad. Tal vez más de un abogado tiene un lunar en este dedo. También hace referencia a procesos largos y a la educación.

Una de las interpretaciones de la quiromancia para los lunares en el dedo medio, es que las personas que los poseen tendrán que pasar por trámites legales largos al menos una vez en su vida

Imagen iStock

Lunar en el dedo angular, ¿cuál es su significado?

Una marca en la piel en este dedo está asociada con el éxito a nivel público, con la fama y el reconocimiento. No obstante, cabe destacar que la manos son cambiantes y lo que digan depende las decisiones de vida.

Imagen Shutterstock

Esto significa un lunar en el dedo pulgar

Las personas que lo tienen muestran una personalidad muy sensual o ligada a la intimidad. Su conducta sexual suele diferir a la convencional, ya sea muy activa o, por el contrario, sumamente apagada.

Imagen thinkstock

Lunar en el dedo meñique: este es su significado

Un lunar en el dedo meñique está asociado con la comunicación. Generalmente, las personas pueden presentar problemas al momento de expresarse, ya sea de forma oral o escrita.

Esto es porque, según los expertos, las manos funcionan a través de impulsos cerebrales, así que la personalidad y función cerebral de una persona marcará el aspecto de sus manos.

Hay que tomar en cuenta que en este dedo es donde suelen leerse los hijos de una persona, entonces, si hay un lunar pueden existir problemas en la comunicación parental.


