Señales de que fuiste bruja en tu otra vida: 10 características de tu personalidad te lo revelarán

En la antigüedad se pensaba que las brujas eran seres malvados y ambiciosos, que solo querían robar niños y volar por los cielos. Aunque algunas podían resultar un poquito tenebrosas, la mayoría eran mujeres poderosas y muy inteligentes que, haciendo uso de su conocimiento y sabiduría para crecer espiritualmente y enriquecer su alma.

Señales que revelan si fuiste una bruja en tu vida pasada

Te mostramos 10 señales que indican que fuiste bruja en tu vida pasada y perteneciste a un aquelarre. Si posees estas grandiosas habilidades y características en tu personalidad, definitivamente eres hechicera. ¿Estás lista?

#1 Conocimiento: tu mayor cualidad

Por milenios se ha mantenido la creencia de que las brujas son sabias y extremadamente brillantes. Si estás acostumbrada a que tus amigas o familiares se acerquen a ti para pedirte un consejo o segunda opinión, es probable que también compartas esta cualidad.

Ya sea del trabajo, la escuela o la vida en general, tú siempre tienes una respuesta inteligente y super madura qué los ayuda a ver el camino adecuado.

#2 Amas lo sobrenatural

Adoras escuchar historias de miedo o de sucesos sobrenaturales. Para ti, los fantasmas son espíritus inofensivos que están atrapados en este plano terrenal por una razón específica, por lo que no existen motivos para temerles.

Te interesan los temas paranormales o que involucran seres fantásticos, como hadas, duendes, hombres lobo, vampiros y más.

#3 Conexión con la Luna

Dejando de lado el romance, hay mujeres que se sienten profundamente conectadas con la Luna. Incluso, hay quienes aseguran que su estado de ánimo o periodo menstrual puede variar según la fase en que se encuentre este satélite.

Aunque no existe evidencia científica que confirme este hecho, la sabiduría holística explica que su energía sí puede curarnos y hacernos sentir mejor. ¿Lo sabías?

#4 Lunares en forma de triángulo

Si en alguna parte de tu cuerpo tienes tres lunares que forman un triángulo, esto también es símbolo de la bruja que llevas dentro.

#5 Amas a los animales

No hay nada que te haga más feliz que pasar tiempo con un animalito. No importa si es salvaje o domesticado, todos son merecedores de tu cariño, respeto y admiración.

De igual forma, sueles adoptar perros o gatitos de la calle, y procuras consumir alimentos y productos que sean animal friendly. Además de evidenciar que eres una excelente persona, dichas cualidades indican que estás conectada con tu bruja interior.

#6 La cruz secreta

A esta señal también se le conoce como 'cruz mística'. Se trata de una marca en forma de cruz que aparece en la palma de la mano, entre la línea de la vida y la línea de la mente.

#7 Perteneces a un grupo de amigas

Las brujas no solo eran mujeres independientes y super listas, también creían en la hermandad y en la importancia de ser sororas con quienes las rodeaban.

Los aquelarres, por ejemplo, eran espacios en donde podían intercambiar sus ideas, crear alianzas con otras hechiceras y colectivizar el conocimiento. Eventualmente, dichos factores terminaron por hacerlas aún más poderosas e inteligentes.

Por eso, si tú perteneces a un grupo de amigas que te anima a luchar por tus sueños, alzar la voz y combatir las injusticias, entonces también formas parte de un aquelarre. ¡Qué bonito!

#8 ¿Cristales? Yes, please

¿Te sientes atraída por las piedras preciosas y tu habitación está repleta de cuarzos? Amiga, tenemos noticias; esta es una de las 10 señales de que fuiste bruja en otra vida. Y no solo eso, sino que estás en un nivel superior de brujería.

En el mundo de la hechicería, estos artefactos son utilizados para impulsar el crecimiento espiritual y transformar nuestra vida positivamente. Investiga cuales son las propiedades de los minerales que has coleccionado y prepárate para recibir un boleto a Hogwarts.

#9 Poder de la atracción

Desde el trabajo de tus sueños, hasta el proyecto que llevas persiguiendo durante años, tu mente es capaz de llamar aquello que deseas y hacerlo realidad.

¿Quieres saber más sobre este 'superpoder'? Da click aquí y conoce todo lo que debes conocer al respecto.

#10 Las propiedades de la naturaleza

La última señal de que fuiste bruja en tu otra vida es que para ti, todas las respuestas se encuentran en la naturaleza y el medio ambiente.

Ya sea un té para calmar los cólicos o un ungüento que reduzca el dolor muscular, tu sabiduría en medicina ancestral te permite crear mezclas y brebajes que son dignos de una hechicera.



Al ser herederas del poder de la tierra y el universo, es normal que las brujas tengan una conexión tan especial con todo lo que las rodea.

Es muy inspirador, ¿cierto? ¿Cumples con alguna de estas características?