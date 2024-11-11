Lifestyle
Misticismo

11:11 ¿Qué significa en realidad esta hora 'mágica' y por qué pedimos deseos?

Te explicamos qué significa el número 11 y por qué muchos piden deseos a las 11:11 de la mañana.

Video Rituales efectivos con canela para el dinero y la abundancia

¿Eres de los que esperan las 11:11 de la mañana para pedir un deseo? ¿O de los que al ver esa hora hacen alguna petición? Seguramente, esto es porque alguien te lo dijo alguna vez, lo leíste o lo escuchaste en algún programa de radio o televisión, pero ¿sabes lo que significa realmente?

¿Por qué pedimos deseos a las 11:11 de la mañana?

Según el portal de 'Cultura colectiva', el momento 11:11 es la hora en específico en que las manecillas del reloj forman un patrón simétrico, lo cual crea una sensación de armonía y equilibrio, la cual, a su vez, es percibida por muchos como "un mensaje o señal del universo".

Varios medios de Internet han difundido la idea de que el horario de las 11:11 abre un portal que conecta nuestro mundo terreno con otras dimensiones espirituales, sobre todo con las superiores, por lo cual se ha hecho tradición pedir un deseo.

@sebastianromeromusic

Lo intentamos si tú quieres 🖤

♬ 14 - Sebastián Romero

Aunado a esto, la creencia popular puede explicarse y verse fortalecida, ya que el 11 es un número considerado como 'maestro' (aquellos que tienen ciertas vibraciones y energías únicas), por lo que se le atribuye cierto poder espiritual.

La repetición de los números es otro factor para que la gente piense que en ese momento el Universo está más receptivo a lo que queremos.

@erencazarin

#portal1111 #portalenergetico #portal11denoviembre #leydeatraccion #manifestardeseos #atraerabundancia

♬ 夜店Paris巴黎 - 奶盖

¿Qué significa el número 11, según la numerología?

En esta disciplina, el 11 simboliza la intuición, la espiritualidad y la iluminación, por lo que las personas que encuentran frecuentemente este número son aquellas que están destinadas a experimentar eventos significativos en su vida.

Video Numerología: la importancia de los números en la vida y cómo usarlos a tu favor

En la cultura china, el número 11 es considerado de fortuna, por su similitud fonética con la palabra "riqueza" en mandarín.

@polaridadocho

Significado de la hora espejo 11:11 #1111 #horaespejo #numerology #numerologia #universe #mensajes #angeles #guias #polaridadocho #fyp

♬ Where is My Mind? - Piano Version - The Blue Notes

No sólo la hora 11:11, sino también el día 11/11

El 11 de noviembre, a las 11:11 am, también representa un poderoso momento energético en el que se conjuntan tiempo y espacio, por lo que han surgido también alrededor de estas fechas un sinnúmero de rituales para obtener amor, abundancia y salud.

@transformatusalas

11 de Noviembre 11:11 Aprovecha la fecha para decretar y ver lo milagroso que puede ser esta vibración. #1111 #vibracion #11del11 #decretar #manifestar #fecha

♬ Inspiring Motivation - D'Santos

¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez pediste un deseo en esta fecha u hora?

