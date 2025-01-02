¿Sientes que ya tuviste una vida pasada? 7 señales de que tu alma ha reencarnado muchas veces

Video Tips para protegerte de malas energías y mejorar tu espiritualidad

Para muchos puede ser difícil creer en la reencarnación, de hecho, es una idea que no es aceptada por varias religiones. Sin embargo, hay mucha evidencia que demuestra la existencia de vidas anteriores.

Cuando hablamos de vidas anteriores nos referimos a que nuestra alma ha pasado varias veces por el estado físico. Así que, para sorpresa de muchos, el alma no nace cuando nosotros lo hacemos, es decir que no es nueva, viene de otras vidas con lecciones aprendidas y trabajos que debe “terminar”.

PUBLICIDAD

Brian Weiss es un reconocido psiquiatra de Miami y uno de los científicos más influyentes en lo relativo a la reencarnación. Él se regía por las doctrinas tradicionales de la psiquiatría y creía que la vida era ese período de tiempo en el que estábamos en la tierra. Sin embargo, una de sus pacientes le demostró a través de regresiones, que las vidas pasadas efectivamente existían.

Imagen Shutterstock

Durante varios meses, Weiss aplicó regresiones como medida terapéutica para conocer el verdadero motivo de los problemas de su paciente. En su lugar, recibió un fuerte mensaje, su paciente recorrió casi todas sus vidas anteriores, con total detalle de la época histórica y de los acontecimientos de sus vidas. El psiquiatra comenzó a investigar y descubrió que no era la única persona que tenía memorias de otras vidas.

¿Por qué recordamos vidas pasadas?

El alma es eterna, está en constante aprendizaje y renovación, es por esto que volvemos una y otra vez a la forma física, para encontrarnos nuevamente con nuestros seres queridos y entender las lecciones que aún no aprendimos.

Señales de que tu alma a reencarnado varias veces

#1 Tienes sueños recurrentes

Los sueños son un reflejo del inconsciente, pueden expresar traumas o miedos, pero también experiencias en vidas anteriores.

Si tienes sueños recurrentes sobre lugares específicos en determinados períodos históricos que sientes muy familiares, puede que tu alma haya reencarnado más de una vez.

Los sueños podrían indicar que tuviste vidas pasadas. Imagen Shutterstock

#2 Tienes recuerdos fuera de tiempo

A menudo, los niños pequeños tienen recuerdos muy detallados sobre cosas que ellos no podrían recordar porque no estaban vivos o no tenían conciencia de ello. Por ejemplo, recuerdos del parto o de cuando eran muy pequeños.

PUBLICIDAD

Hay evidencia creciente que demuestra que este tipo de recuerdos están relacionados con las vidas pasadas.

#3 Tu intuición es muy fuerte

Es una suerte de sexto sentido, tienes la capacidad de equilibrar tu mente y evaluar las cosas que te suceden y prever tu futuro.

Se dice que el grado de intuición de las personas está relacionada a la madurez del alma.

#4 Deja vú

Se trata de esa extraña sensación de haber vivido o experimentado ese momento en un tiempo anterior, se provoca por olores o sonidos familiares. Muchos afirman que los déjà vu reflejan la posibilidad de otras dimensiones, como los universos paralelos. Y otros creen que pueden ser experiencias relacionadas a vidas anteriores.

Imagen Shutterstock

#5 Tienes la capacidad de ser empático

Puedes absorber las emociones e incluso los dolores físicos de quienes te rodean. Seguramente, muchas personas se acerquen a ti para buscar consejos o resguardo porque tú eres capaz de ponerse en su lugar.

Eso es muestra de que tu alma sufrió varias reencarnaciones y es capaz de trascender el yo hacia los demás.

#6 Sientes que tienes más edad de la que reflejas

Seguramente te han dicho que eres muy maduro para la edad que tienes o quizá te sientes mayor de lo que realmente eres. Esto se relaciona con la cantidad de veces que ha reencarnado tu alma.

Por ejemplo, si tu alma ha reencarnado muchas veces, su energía se mostrará madura y curtida.

#7 Sientes que la tierra no es tu hogar

No importa donde estés, nunca te sientes en casa. No importa si estás en tu casa pasando tiempo con tus amigos o en una reunión familiar, sientes que no estás en el lugar correcto.

PUBLICIDAD

Esto puede significar la necesidad de tu alma de volver a su estado más puro.

Imagen Shutterstock



La vida terrenal es finita, sería injusto pensar que luego de la muerte física no hay más nada. Además es una hermosa forma de entender la muerte, como el fin de una etapa de aprendizaje para comenzar la siguiente y volver a reencontrarse con los seres queridos.