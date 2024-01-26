Descubre dónde está y cómo activar tu chakra sexual para atraer el amor

Todos deseamos atraer el amor ideal hacia nuestras vidas. Sin embargo, lo que muchas veces no tenemos en cuenta es que, por la ley de atracción, para atraer cosas buenas nuestro cuerpo y espíritu deben estar correctamente alineados.

Según la tradición hinduista, el cuerpo humano está compuesto por siete centros energéticos — chakras— que regulan cómo fluye la energía vital. Dichos centros, que tienen funciones diferentes conforme su ubicación, deben estar correctamente alineados y limpios para que nuestro cuerpo, mente y relaciones funcionen de la manera más óptima posible.

El chakra raíz, también llamado Chakra Sexual o Muladhara, está ubicado en la base de la espina dorsal y se extiende hacia los genitales. Es el encargado de la pasión y vigor, así como de los instintos básicos y primitivos. Cuando se encuentra desbalanceado, el resto del sistema energético se ve afectado, por lo que es necesario mantenerlo siempre limpio, equilibrado y lo más importante: fluyendo.

No te olvides de que si mantienes el chakra raíz en balance, te conviertes en una persona sana, positiva, constante y segura de si misma, que atrae el amor a su vida.





¿Cómo sé si debo alinearlo?

El principal indicador es cómo nos sentimos. Si nos sentimos espléndidos, pletóricos de autoestima y con ganas de vivir, seguramente nuestros chakras estén activados, balanceados y limpios. Pero si de lo contrario, nos sentimos estresados, abatidos, con pocas ganas de salir cada día de la cama, es muy probable que los chakras, y en especial el chakra sexual, estén funcionando un poco mal.

Pero, descuida. Esto es completamente normal y afortunadamente la tradición hinduista también nos enseña cómo alinearlos para así poder sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y el resto.

Límpialo tú mismo siguiendo estos pasos



Primero que nada, recuerda que estamos hablando de tradiciones milenarias de culturas muy ricas espiritualmente, así que no debes tomar esto a la ligera, pero siempre y cuando tomes todo con mucho respeto y seriedad, verás como rápidamente comienzas a sentir los resultados en tu vida.

Meditación

La meditación siempre es fundamental para estar alineados. Cualquier tipo de meditación o visualización, acompañada por una respiración calmada y controlada, sirve para alinear los chakras.

Incenso

Aunque parezca extraño, la terapia aromática también es fundamental. El aroma de los incensos de sándalo y jengibre tienen un efecto positivo en el chakra sexual.

Yoga

El yoga, y especialmente la variante de Yoga Kundalini, es una de las prácticas más recomendables para alinear los chakras y lograr la estabilidad espiritual y mental que necesitamos para atraer todo lo positivo a nuestras vidas.

Mueve la cadera

No es casual que bailar genere sensualidad sea cual sea el estilo. El movimiento de las caderas, siempre y cuando sea rítmico, es excelente para abrir el chakra sexual y permitir que toda la energía fluya por la zona.

Contrae los músculos del ano

La contracción de los músculos de la zona anal es muy efectiva para activar el chakra sexual. Solo recuerda contraer con una inhalación y soltar al momento de exhalar. Hazlo durante pocos minutos, varias veces al día, y verás cómo funciona.

Usa afirmaciones positivas

La mente humana solo entiende el presente, por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer determinadas afirmaciones. No sirve decir: «Voy a tener prosperidad y amor en mi vida».

En cambio, debemos decir y repetirnos constantemente: «Tengo prosperidad y amor en mi vida». Las afirmaciones en positivo, siempre y cuando sean en modo presente, entran a nuestro subconsciente y colaboran con la limpieza del chakra sexual.





Haz ejercicio físico

El ejercicio físico no solo es bueno para el cuerpo, también es esencial para limpiar nuestros centros energéticos, así que asegurate de ejercitarte al menos dos veces por semana. ¡Animate a probarlo y comienza una nueva vida!

