Aprende a preparar los profiteroles que le llevaron a Briggitte Bozzo en LCDLFM: Receta super fácil

El 19 de agosto pasado, Briggitte Bozzo, integrante de 'La Casa de los Famosos México', cumplió 23 años y sus compañeros y la producción la celebraron por todo lo alto. La actriz pidió que en vez de pastel le llevaran profiteroles y su deseo fue cumplido.

Este postre francés ha conquistado paladares por siglos. Si eres amante de los postres y te emociona la idea de preparar algo diferente, son una excelente opción. Aunque pueden parecer complicados, con algo de práctica lograrás dominar la técnica y disfrutar de un delicioso resultado.

Receta para preparar profiteroles, el postre que Briggitte Bozzo pidió en 'La Casa de los Famosos México'

La base de este postre es la masa choux, la cual se elabora con ingredientes simples: harina, mantequilla, agua, huevos, azúcar y sal.

El primer paso es cocinar la masa sin los huevos, que se incorporan posteriormente una vez que la mezcla se ha enfriado. Esta masa se utiliza para formar pequeños montoncitos que, tras ser barnizados con huevo, se hornean hasta dorarse.

El truco para conseguir profiteroles perfectos está en la consistencia de la masa, la cual debe ser lo suficientemente ligera para crear un interior hueco que se pueda rellenar generosamente. La clave para lograrlo está en la cantidad exacta de huevo que se añade a la masa.

Los profiteroles son un clásico de la repostería francesa que siempre logran impresionar a cualquiera que los pruebe.

Ingredientes para los profiteroles

Para la masa:

250 cc de agua

100 g de manteca

150 g de harina 0000

4 huevos

Una pizca de sal

Para la crema pastelera:

2 litros de leche

4 yemas de huevo

4 huevos

4 cucharadas de fécula de maíz

4 cucharadas de harina

400 g de azúcar

400 g de chocolate amargo

Un chorrito de esencia de vainilla

Para el caramelo:

Azúcar (cantidad necesaria)

1 cucharada de glucosa

Preparación de la masa



Para comenzar, prepara la masa de los profiteroles. En una cacerola grande, vierte 250 cc de agua junto con una pizca de sal y 100 g de manteca.

Calienta a fuego medio hasta que la manteca se derrita por completo y la mezcla llegue a ebullición. En ese momento, retira la cacerola del fuego y agrega de golpe 150 g de harina 0000.

Revuelve rápidamente con una cuchara de madera hasta que la mezcla se una y se separe de las paredes de la cacerola. Este paso es crucial para lograr la textura correcta de la masa.

Una vez que la masa esté bien mezclada y uniforme, transfiérela a un bol y déjala enfriar por unos minutos. Luego, agrega los huevos uno a uno, batiendo constantemente para que se integren bien. Es importante que no dejes de batir hasta obtener una masa suave y homogénea. Esta será la base perfecta para tus profiteroles.

Coloca la masa en una manga pastelera y forma pequeños montículos sobre una bandeja para hornear previamente cubierta con una lámina de silicona o papel para hornear.

Precalienta el horno a 220 grados y hornea los profiteroles durante 15 minutos, hasta que estén dorados y se hayan inflado. Luego, reduce la temperatura del horno a 180 grados y continúa horneando durante otros 10 minutos. Una vez listos, apaga el horno y deja que los profiteroles se sequen en su interior.

Preparación de la crema pastelera



Mientras los profiteroles se enfrían, prepara la crema pastelera que los rellenará. En un bol grande, bate 4 huevos y 4 yemas. Añade 4 cucharadas de fécula de maíz y 4 cucharadas de harina, aseguráte de que se integren bien en la mezcla. Bate hasta obtener una crema suave y sin grumos.

Agrega 2 litros de leche a la mezcla de huevos y harina, y lleva la preparación a fuego medio, bate constantemente hasta que hierva y espese. Este proceso puede tomar unos minutos, así que ten paciencia y asegúrate de revolver constantemente para evitar que la crema se pegue al fondo de la cacerola.

Una vez que esté lista, divídela en dos partes. En una de las mitades, agrega 400 g de chocolate amargo y mezcla bien hasta que el chocolate se derrita por completo y se integre en la crema. A la otra mitad, agrégale un chorrito de esencia de vainilla y bate hasta que se enfríe un poco. Coloca ambas cremas en mangas pasteleras con picos y resérvalas.

Preparación del caramelo



El caramelo será el toque final para unir y decorar tus profiteroles. En una olla pequeña, coloca azúcar y 1 cucharada de glucosa. Cocina a fuego medio sin revolver hasta que el azúcar se derrita y adquiera un color dorado. Este proceso puede ser delicado, así que pon atención para evitar que se queme.

Una vez que lo tengas listo, utiliza una pequeña cantidad para unir los profiteroles formando una pirámide sobre un disco de masa que servirá como base. Este montaje asegura que los profiteroles se mantengan en su lugar. Finalmente, decora la pirámide con hilos de caramelo, lo que añadirá un toque crujiente y dulce a cada bocado.