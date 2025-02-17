Lifestyle
Embarazo

30 snacks perfectos para las mujeres embarazadas: son saludables y deliciosos

Si ya no sabes cómo saciar el hambre voraz que tienes desde el principio de tu embarazo, ¡acá podrás encontrar la respuesta!

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

picture-19669-1535989406.jpg
Por:
Greta Fedeli.
Video ¿Hacer ejercicio durante el embarazo es peligroso para tu bebé? Esto dicen los médicos

Descubre estos snacks saludables para embarazadas que aportar nutrientes, vitaminas y la fibra que tu cuerpo necesita. ¡A disfrutar!

#1 Hecho en casa

PUBLICIDAD

Tienes que probar la receta de este delicioso pan de calabaza, plátano y chips de chocolate.

Imagen ThinkStock

#2 Pasta con vegetales

Antes de la cena o el almuerzo puedes probar esta mezcla de pasta de zucchini con tomates cherry y albahaca.

Imagen Shutterstock

#3 Algo refrescante

Para los climas calurosos, es ideal hacer un licuado con manzana, plátano, una pizca de canela, stevia y hielo. Agrega agua y un poco de jugo de naranja para tener una bebida deliciosa y refrescante.

Imagen Shutterstock

#4 Saladito

Rollitos de pavo bajo en grasa y queso: ¡Es rico, sacia el hambre y aporta mucha proteína!

Imagen thinkstock

#5 Pudding

Dos cucharadas de avena hidratadas con media taza de leche tibia, una pizca de canela, nueces y un durazno en cubos. ¡Un desayuno muy rico!

Imagen pixabay

#6 Yogur con fruta

Uvas verdes, kiwi en cubos y yogur griego. Esta combinación ganadora te ayuda a evitar el estreñimiento.

Imagen iStock

#7 Botana vegetariana

Bastones de apio y zanahoria con queso untable pasteurizado, lo que significa que han sido calentado para eliminar los gérmenes dañinos.

Imagen ThinkStock

#8 A la mexicana

Una rebanada de pan integral o multicereal con aguacate, rodajas de jitomate y unas gotas de limón. Además de mucho sabor, te aporta grasas saludables y potasio.

Imagen iStock

#9 Sorbete de durazno

Este es uno de los muchos helados sin leche para hacer en casa que deberías probar. Es el postre perfecto.

Imagen Shutterstock

#10 Croquetas de espinaca

¡Son muy sencillas de hacer! Sólo necesitas Una cucharada de requesó o ricota, una pizca de sal, un poco de perejil picado, un huevo batido y un puñado de espinacas (que son una gran fuente de hierro). Pon un poquito de aceite en una sartén y cocina estas croquetas de ambos lados.

PUBLICIDAD

#11 Galletas

Si tienes antojo de algo dulce, amarás estas riquísimas galletitas integrales de sésamo y queso.

Más sobre Embarazo

Mi menstruación vino un día y se fue: ¿puedo estar embarazada?
1 mins

Mi menstruación vino un día y se fue: ¿puedo estar embarazada?

Estilo de Vida
Sentir a tu bebé moverse dentro del vientre será más fácil con estos inofensivos trucos
2 mins

Sentir a tu bebé moverse dentro del vientre será más fácil con estos inofensivos trucos

Estilo de Vida
Orinar luego de tener relaciones disminuye la posibilidad de un embarazo, ¿mito o realidad?
3 mins

Orinar luego de tener relaciones disminuye la posibilidad de un embarazo, ¿mito o realidad?

Estilo de Vida
¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda
2 mins

¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda

Estilo de Vida
¿Qué tan peligroso es golpearse el vientre estando embarazada?
3 mins

¿Qué tan peligroso es golpearse el vientre estando embarazada?

Estilo de Vida
6 cosas que le pasarán a tu cuerpo luego de la cesárea y nadie te advirtió
2 mins

6 cosas que le pasarán a tu cuerpo luego de la cesárea y nadie te advirtió

Estilo de Vida
Hailey Bieber recibió mensajes terribles por su cuerpo postparto, pero verse hinchada es normal
0:52

Hailey Bieber recibió mensajes terribles por su cuerpo postparto, pero verse hinchada es normal

Estilo de Vida
¿Un hijo no planeado sí puede ser deseado? Estas famosas lo vivieron en carne propia
0:49

¿Un hijo no planeado sí puede ser deseado? Estas famosas lo vivieron en carne propia

Estilo de Vida
Famosas que se embarazaron después de los 35 años y soportaron duras críticas por su decisión
1:00

Famosas que se embarazaron después de los 35 años y soportaron duras críticas por su decisión

Estilo de Vida
¿Por qué el cabello se cae durante el embarazo y el postparto? Tips para reducir el problema
4 mins

¿Por qué el cabello se cae durante el embarazo y el postparto? Tips para reducir el problema

Estilo de Vida

#12 Waffles de algarroba

Date un gusto con estos sabrosos waffles. Te compartimos algunas recetas riquísimas (y muy fáciles) con algarroba en lugar de chocolate. ¡Pruébalas!

Imagen Shutterstock

#13 Rápido y delicioso

Para esta snack sólo tienes que mezclar manzana rallada, pasas de uva y muesli que aporta hierro y fibra, por lo que ayuda a regular el sistema digestivo. (Si no encuentras muesli, puedes agregar avena o granola).

#14 Primaveral

Antes de la comida o la cena puedes prepararte una mini ensalada del tamaño de una taza. Los ingredientes son: manzana verde, mango, queso de rallar o parmesano, rúcula o rúgula y nueces. También puedes agregarle un toque de vinagre balsámico y miel.

Imagen thinkstock

#15 Rojo pasión

Las fresas solas son un snack rico y saludable, pues son bajas en calorías. Son ideales para cualquier momento del día porque tienen mucho hierro y sacian el hambre. ¡Además son deliciosas!

fresas
fresas
Imagen Getty Images

#16 Tentador

Este snack aporta azúcares, carbohidratos y grasas de los buenas. Sobre un pan integral o multicereal (si es casero, mucho mejor), untar un cucharada de mantequilla de maní y acomodar rodajas de media banana, ¡y a disfrutar!

Imagen iStock

#17 Palomitas de maíz saborizadas

¿Sabes que es lo peor de las palomitas de maíz compradas? ¡El exceso de mantequilla, sal, aceite y azúcar! Si las haces tú en casa, se acabará ese problema. Prepara el maíz en una sartén con muy poquito aceite de girasol y luego pon un poco de pimentón y romero o perejil seco. ¡Ni siquiera será necesario agregarle sal!

#18 Tradicional

Otra buena idea puede ser comer 3 crackers o galletas de arroz pequeñas (o 1 grande) con un dip o queso fresco pasteurizado. También puedes ponerle un toque de mermelada.

Imagen thinkstock

#19 Para llevar

Los frutos secos son una gran opción para llevar en la bolsa y siempre tener algo a mano para comer. El tamaño ideal de snack es de 30 gramos.

Imagen Thinkstock

#20 Chips

Cambia las patatas fritas de paquete por chips de remolacha (betabel) que puedes hacer en tu hogar. Prueba comerlos con un dip de yogur griego y hierbas.

Imagen Shutterstock

#21 ¿Lista para cocinar?

Una vez que descubras cómo hacer tus propias barras energéticas y su sorprendente sabor, no eligirás otro snack.

Imagen thinkstock

#22 Batido nutritivo

Coloque un plátano (banana), una cucharada de chocolate, un sobre de stevia, hielo y una cucharada de avena hidratada con un vaso de leche pasteurizada. ¡Buenísimo!

Imagen Shutterstock

#23 Hummus

El hummus es un puré de garbanzo simple que aporta muchos nutrientes, además de tener un sabor riquísimo.

Imagen Thinkstock

#24 Paletas heladas de piña

Licua la piña y coloca el batido en un molde para paletas de hielo. ¡Refrescante y con mucho sabor!

Imagen Shutterstock

#25 Zanahoria + coco

Otra gran idea es preparar esta sencilla receta de muffins de zanahoria y coco que puedes hacer con una batidora y llevarte cinco al trabajo. Uno para cada día de la semana. ¡Media mañana resuelta!

Imagen Shutterstock

#26 Wraps

Cebolla de verdeo o puerro, aguacate y huevo revuelto en un wrap. ¡Simple, sabroso y sano!

Imagen Shutterstock

#27 Chía pudding

Hidrata por 2 horas la chía, luego agrega yogur y frutos del bosque. ¡Yummy!

Imagen ThinkStock

#28 Agridulce

Amarás estas zanahorias minis. Son hervidas y salteadas con un poco de miel y azúcar de caña.

Imagen thinkstock

#29 Compota

La pera hervida o cualquier fruta de estación es un snack sano y que ayuda a decirle adiós al estreñimiento. Te compartimos la receta de una deliciosa compota de pera.

Imagen thinkstock

#30 Higo + nuez

Higos deshidratados que pueden rellenarse con una nuez. ¡Rico!

Imagen Thinkstock
Relacionados:
EmbarazoPremio Lo NuestrosnackRecetasrecetas fácilesRecetas saludablesrecetas dulcesrecetas caserasEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD