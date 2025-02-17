30 snacks perfectos para las mujeres embarazadas: son saludables y deliciosos
Si ya no sabes cómo saciar el hambre voraz que tienes desde el principio de tu embarazo, ¡acá podrás encontrar la respuesta!
Descubre estos snacks saludables para embarazadas que aportar nutrientes, vitaminas y la fibra que tu cuerpo necesita. ¡A disfrutar!
#1 Hecho en casa
Tienes que probar la receta de este delicioso pan de calabaza, plátano y chips de chocolate.
#2 Pasta con vegetales
Antes de la cena o el almuerzo puedes probar esta mezcla de pasta de zucchini con tomates cherry y albahaca.
#3 Algo refrescante
Para los climas calurosos, es ideal hacer un licuado con manzana, plátano, una pizca de canela, stevia y hielo. Agrega agua y un poco de jugo de naranja para tener una bebida deliciosa y refrescante.
#4 Saladito
Rollitos de pavo bajo en grasa y queso: ¡Es rico, sacia el hambre y aporta mucha proteína!
#5 Pudding
Dos cucharadas de avena hidratadas con media taza de leche tibia, una pizca de canela, nueces y un durazno en cubos. ¡Un desayuno muy rico!
#6 Yogur con fruta
Uvas verdes, kiwi en cubos y yogur griego. Esta combinación ganadora te ayuda a evitar el estreñimiento.
#7 Botana vegetariana
Bastones de apio y zanahoria con queso untable pasteurizado, lo que significa que han sido calentado para eliminar los gérmenes dañinos.
#8 A la mexicana
Una rebanada de pan integral o multicereal con aguacate, rodajas de jitomate y unas gotas de limón. Además de mucho sabor, te aporta grasas saludables y potasio.
#9 Sorbete de durazno
Este es uno de los muchos helados sin leche para hacer en casa que deberías probar. Es el postre perfecto.
#10 Croquetas de espinaca
¡Son muy sencillas de hacer! Sólo necesitas Una cucharada de requesó o ricota, una pizca de sal, un poco de perejil picado, un huevo batido y un puñado de espinacas (que son una gran fuente de hierro). Pon un poquito de aceite en una sartén y cocina estas croquetas de ambos lados.
#11 Galletas
Si tienes antojo de algo dulce, amarás estas riquísimas galletitas integrales de sésamo y queso.
#12 Waffles de algarroba
Date un gusto con estos sabrosos waffles. Te compartimos algunas recetas riquísimas (y muy fáciles) con algarroba en lugar de chocolate. ¡Pruébalas!
#13 Rápido y delicioso
Para esta snack sólo tienes que mezclar manzana rallada, pasas de uva y muesli que aporta hierro y fibra, por lo que ayuda a regular el sistema digestivo. (Si no encuentras muesli, puedes agregar avena o granola).
#14 Primaveral
Antes de la comida o la cena puedes prepararte una mini ensalada del tamaño de una taza. Los ingredientes son: manzana verde, mango, queso de rallar o parmesano, rúcula o rúgula y nueces. También puedes agregarle un toque de vinagre balsámico y miel.
#15 Rojo pasión
Las fresas solas son un snack rico y saludable, pues son bajas en calorías. Son ideales para cualquier momento del día porque tienen mucho hierro y sacian el hambre. ¡Además son deliciosas!
#16 Tentador
Este snack aporta azúcares, carbohidratos y grasas de los buenas. Sobre un pan integral o multicereal (si es casero, mucho mejor), untar un cucharada de mantequilla de maní y acomodar rodajas de media banana, ¡y a disfrutar!
#17 Palomitas de maíz saborizadas
¿Sabes que es lo peor de las palomitas de maíz compradas? ¡El exceso de mantequilla, sal, aceite y azúcar! Si las haces tú en casa, se acabará ese problema. Prepara el maíz en una sartén con muy poquito aceite de girasol y luego pon un poco de pimentón y romero o perejil seco. ¡Ni siquiera será necesario agregarle sal!
#18 Tradicional
Otra buena idea puede ser comer 3 crackers o galletas de arroz pequeñas (o 1 grande) con un dip o queso fresco pasteurizado. También puedes ponerle un toque de mermelada.
#19 Para llevar
Los frutos secos son una gran opción para llevar en la bolsa y siempre tener algo a mano para comer. El tamaño ideal de snack es de 30 gramos.
#20 Chips
Cambia las patatas fritas de paquete por chips de remolacha (betabel) que puedes hacer en tu hogar. Prueba comerlos con un dip de yogur griego y hierbas.
#21 ¿Lista para cocinar?
Una vez que descubras cómo hacer tus propias barras energéticas y su sorprendente sabor, no eligirás otro snack.
#22 Batido nutritivo
Coloque un plátano (banana), una cucharada de chocolate, un sobre de stevia, hielo y una cucharada de avena hidratada con un vaso de leche pasteurizada. ¡Buenísimo!
#23 Hummus
El hummus es un puré de garbanzo simple que aporta muchos nutrientes, además de tener un sabor riquísimo.
#24 Paletas heladas de piña
Licua la piña y coloca el batido en un molde para paletas de hielo. ¡Refrescante y con mucho sabor!
#25 Zanahoria + coco
Otra gran idea es preparar esta sencilla receta de muffins de zanahoria y coco que puedes hacer con una batidora y llevarte cinco al trabajo. Uno para cada día de la semana. ¡Media mañana resuelta!
#26 Wraps
Cebolla de verdeo o puerro, aguacate y huevo revuelto en un wrap. ¡Simple, sabroso y sano!
#27 Chía pudding
Hidrata por 2 horas la chía, luego agrega yogur y frutos del bosque. ¡Yummy!
#28 Agridulce
Amarás estas zanahorias minis. Son hervidas y salteadas con un poco de miel y azúcar de caña.
#29 Compota
La pera hervida o cualquier fruta de estación es un snack sano y que ayuda a decirle adiós al estreñimiento. Te compartimos la receta de una deliciosa compota de pera.
#30 Higo + nuez
Higos deshidratados que pueden rellenarse con una nuez. ¡Rico!