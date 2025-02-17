30 snacks perfectos para las mujeres embarazadas: son saludables y deliciosos

Video ¿Hacer ejercicio durante el embarazo es peligroso para tu bebé? Esto dicen los médicos

Descubre estos snacks saludables para embarazadas que aportar nutrientes, vitaminas y la fibra que tu cuerpo necesita. ¡A disfrutar!

#1 Hecho en casa

Tienes que probar la receta de este delicioso pan de calabaza, plátano y chips de chocolate.

Imagen ThinkStock

#2 Pasta con vegetales

Antes de la cena o el almuerzo puedes probar esta mezcla de pasta de zucchini con tomates cherry y albahaca.

Imagen Shutterstock

#3 Algo refrescante

Para los climas calurosos, es ideal hacer un licuado con manzana, plátano, una pizca de canela, stevia y hielo. Agrega agua y un poco de jugo de naranja para tener una bebida deliciosa y refrescante.

Imagen Shutterstock

#4 Saladito

Rollitos de pavo bajo en grasa y queso: ¡Es rico, sacia el hambre y aporta mucha proteína!

Imagen thinkstock

#5 Pudding

Dos cucharadas de avena hidratadas con media taza de leche tibia, una pizca de canela, nueces y un durazno en cubos. ¡Un desayuno muy rico!

Imagen pixabay

#6 Yogur con fruta

Uvas verdes, kiwi en cubos y yogur griego. Esta combinación ganadora te ayuda a evitar el estreñimiento.

Imagen iStock

#7 Botana vegetariana

Bastones de apio y zanahoria con queso untable pasteurizado, lo que significa que han sido calentado para eliminar los gérmenes dañinos.

Imagen ThinkStock

#8 A la mexicana

Una rebanada de pan integral o multicereal con aguacate, rodajas de jitomate y unas gotas de limón. Además de mucho sabor, te aporta grasas saludables y potasio.

Imagen iStock

#9 Sorbete de durazno

Este es uno de los muchos helados sin leche para hacer en casa que deberías probar. Es el postre perfecto.

Imagen Shutterstock

#10 Croquetas de espinaca

¡Son muy sencillas de hacer! Sólo necesitas Una cucharada de requesó o ricota, una pizca de sal, un poco de perejil picado, un huevo batido y un puñado de espinacas (que son una gran fuente de hierro). Pon un poquito de aceite en una sartén y cocina estas croquetas de ambos lados.

#11 Galletas

Si tienes antojo de algo dulce, amarás estas riquísimas galletitas integrales de sésamo y queso.

#12 Waffles de algarroba

Date un gusto con estos sabrosos waffles. Te compartimos algunas recetas riquísimas (y muy fáciles) con algarroba en lugar de chocolate. ¡Pruébalas!

Imagen Shutterstock

#13 Rápido y delicioso

Para esta snack sólo tienes que mezclar manzana rallada, pasas de uva y muesli que aporta hierro y fibra, por lo que ayuda a regular el sistema digestivo. (Si no encuentras muesli, puedes agregar avena o granola).

#14 Primaveral

Antes de la comida o la cena puedes prepararte una mini ensalada del tamaño de una taza. Los ingredientes son: manzana verde, mango, queso de rallar o parmesano, rúcula o rúgula y nueces. También puedes agregarle un toque de vinagre balsámico y miel.

Imagen thinkstock

#15 Rojo pasión

Las fresas solas son un snack rico y saludable, pues son bajas en calorías. Son ideales para cualquier momento del día porque tienen mucho hierro y sacian el hambre. ¡Además son deliciosas!

fresas Imagen Getty Images

#16 Tentador

Este snack aporta azúcares, carbohidratos y grasas de los buenas. Sobre un pan integral o multicereal (si es casero, mucho mejor), untar un cucharada de mantequilla de maní y acomodar rodajas de media banana, ¡y a disfrutar!

Imagen iStock

#17 Palomitas de maíz saborizadas

¿Sabes que es lo peor de las palomitas de maíz compradas? ¡El exceso de mantequilla, sal, aceite y azúcar! Si las haces tú en casa, se acabará ese problema. Prepara el maíz en una sartén con muy poquito aceite de girasol y luego pon un poco de pimentón y romero o perejil seco. ¡Ni siquiera será necesario agregarle sal!

#18 Tradicional

Otra buena idea puede ser comer 3 crackers o galletas de arroz pequeñas (o 1 grande) con un dip o queso fresco pasteurizado. También puedes ponerle un toque de mermelada.

Imagen thinkstock

#19 Para llevar

Los frutos secos son una gran opción para llevar en la bolsa y siempre tener algo a mano para comer. El tamaño ideal de snack es de 30 gramos.

Imagen Thinkstock

#20 Chips

Cambia las patatas fritas de paquete por chips de remolacha (betabel) que puedes hacer en tu hogar. Prueba comerlos con un dip de yogur griego y hierbas.

Imagen Shutterstock

#21 ¿Lista para cocinar?

Una vez que descubras cómo hacer tus propias barras energéticas y su sorprendente sabor, no eligirás otro snack.

Imagen thinkstock

#22 Batido nutritivo

Coloque un plátano (banana), una cucharada de chocolate, un sobre de stevia, hielo y una cucharada de avena hidratada con un vaso de leche pasteurizada. ¡Buenísimo!

Imagen Shutterstock

#23 Hummus

El hummus es un puré de garbanzo simple que aporta muchos nutrientes, además de tener un sabor riquísimo.

Imagen Thinkstock

#24 Paletas heladas de piña

Licua la piña y coloca el batido en un molde para paletas de hielo. ¡Refrescante y con mucho sabor!

Imagen Shutterstock

#25 Zanahoria + coco

Otra gran idea es preparar esta sencilla receta de muffins de zanahoria y coco que puedes hacer con una batidora y llevarte cinco al trabajo. Uno para cada día de la semana. ¡Media mañana resuelta!

Imagen Shutterstock

#26 Wraps

Cebolla de verdeo o puerro, aguacate y huevo revuelto en un wrap. ¡Simple, sabroso y sano!

Imagen Shutterstock

#27 Chía pudding

Hidrata por 2 horas la chía, luego agrega yogur y frutos del bosque. ¡Yummy!

Imagen ThinkStock

#28 Agridulce

Amarás estas zanahorias minis. Son hervidas y salteadas con un poco de miel y azúcar de caña.

Imagen thinkstock

#29 Compota

La pera hervida o cualquier fruta de estación es un snack sano y que ayuda a decirle adiós al estreñimiento. Te compartimos la receta de una deliciosa compota de pera.

Imagen thinkstock

#30 Higo + nuez

Higos deshidratados que pueden rellenarse con una nuez. ¡Rico!