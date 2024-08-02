Lifestyle
Receta de pay de queso tradicional, fácil y económico

Sigue el paso a paso de nuestra receta clásica del pay de queso con 7 ingredientes y en menos de 40 minutos tendrás un postre para compartir con los que más quieres.

Video Receta de pay de queso casero tradicional y fácil de preparar

El pay de queso o chesecake, es un delicioso postre que se elabora con una base de galleta triturada y una capa de queso cremosa. Y aunque existen muchos lugares para comprarlo, si te quieres ahorrar un dinerito puedes hacerlo en casa tú misma.

Aquí te compartimos la receta para un pay de queso tradicional, verás lo fácil y económico que será hacerlo. Si buscas el paso a paso, no olvides ver nuestra videoreceta al inicio del artículo.

Receta de pay de queso fácil y económico

Tiempo de preparación: 0 minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes:
  1. 1 paquete de galletas Marías
  2. 1 barra de mantequilla
  3. 4 huevos
  4. 1 lata de leche condensada
  5. 1 lata de leche evaporada
  6. 1 limón verde
  7. 1 cucharada de vainilla
  8. 1 barra de queso crema
  9. Mermelada de tu sabor favorito para decorar
Preparación:
  1. Muele las galletas Marías.
  2. Derrite la mantequilla en un sartén, agrega el polvo de galletas y mezcla.
  3. Transfiere a un molde para pay y extiende con ayuda de una espátula.
  4. Refriger.
  5. Licua los huevos, la leche condensada, la leche evaporada, el jugo de un limón y su ralladura, el queso crema y la vainilla.
  6. Vierte sobre el molde para pay.
  7. Hornea por 30 minutos.
  8. Refrigera antes de servir.
  9. Decora con mermelada de tu sabor favorito y disfruta.
