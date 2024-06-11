Lifestyle
Recetas

3 recetas para preparar las mejores hamburguesas sin carne

El sustituto de carne hecho con lentejas, quinoa y champiñones es rico en proteínas vegetales, fibra, vitaminas del grupo B, hierro y antioxidantes. Te dejamos 3 recetas para que te animes a probarlo.

Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Hamburguesas vegetarianas: 2 recetas fáciles con quinoa y lentejas

Si estás comenzando a comer más vegetales y menos proteínas, te traemos las tres mejores recetas para preparar las mejores hamburguesas sin carne.

3 recetas fáciles de hamburguesas sin carne

Estas tres recetas están elaboradas con lentejas, quinoa y champiñones que son ricas en fibra, proteínas vegetales y vitaminas del grupo B. Además, tiene muchos beneficios para la salud al ser bajas en colesterol. ¿Estás lista para comenzar?

#1 Hamburguesa de quinoa

La quinoa es una semilla rica en proteínas completas, fibra, vitaminas B y E, hierro, magnesio y zinc. Es libre de gluten y entre sus beneficios para tu salud está el que te dejará satisfecho más rápido (excelente para el control de peso), mejorará tu salud cardiovascular y fortalece tu sistema inmunológico. Recuerda que en nuestro video al inicio de este artículo encuentras el paso a paso.

Estilo de Vida

Porciones: 4
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes:

  • 2 taza de quinoa cocida
  • 1 taza de espinacas, cocidas y picadas
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de queso mozzarella
  • 1/2 taza de cebolla cambray picada
  • 2 taza de panko o pan molido
  • Aceite de aguacate, para freír

Preparación:

  1. Mezcla todos los ingredientes a excepción del aceite, divide en 4 porciones.
  2. Fríe las hamburguesas por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas, sirve solas o acompañadas de tus ingredientes favoritos.
#2 Hamburguesa de lentejas

Porciones: 4
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes:

  • 400 g (14 oz) de lentejas cocidas, sin caldo
  • 1 1/2 cebolla morada picada
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 1 1/2 chile jalapeño, sin semillas y picado
  • 1 cup (120 g) de harina de avena
  • 4 cucharadas de queso parmesano
  • 1 1/2 cucharada de comino
  • 4 cucharaditas de paprika
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Aceite de oliva para freír
  2. Coloca todos los ingredientes en un tazón (excepto el aceite para freír) y amasa con las manos hasta integrar.
  3. Puedes dejar algunas lentejas completas o amasar por completo hasta obtener una masa uniforme.
  4. Divide en 4 porciones.
  5. Fríe las hamburguesas por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas.
  6. Sirve solas o acompañadas de tus ingredientes favoritos.

#3 Receta de hamburguesa sin carne hecha con champiñones

En este video puedes ver cómo preparar una deliciosa hamburguesa con champiñones en lugar de carne.

Video Receta de hamburguesa vegetariana con champiñones

Porciones: 4

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes:
  1. 225 grs (8 oz) de champiñones
  2. 1 zanahoria mediana
  3. 85 gramos (1 ½ taza) de brócoli
  4. 1/4 cebolla picada
  5. 2 dientes de ajo
  6. 2 cucharadas de aceite de oliva
  7. 1 cucharadita de paprika
  8. ¾ cucharadita de sal
  9. ¼ cucharadita de pimienta
  10. 1 lata (de 15 oz/ 425 grs) de frijoles negros
  11. ⅓ taza de nueces de castilla
  12. 1 manojo de perejil
  13. 1 taza de panko o pan molido
  14. 2 huevos (o sustituto de linaza)
  15. ¾ taza de arroz integral cocido
  16. 1 cucharada de pasta de tomate
Preparación:
  1. Procesa todos los ingredientes de la base de la hamburguesa hasta que las verduras esté finamente picadas e integradas.
  2. Añade a la mezcla panko, huevo, arroz integral cocido y pasta de tomate.
  3. Ajusta la cantidad de sal y pimienta al gusto.
  4. Forma las hamburguesas, si vas a utilizar un molde, ayúdate con un círculo de papel encerado.
  5. Fríe las hamburguesas por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas.
  6. Sirve solas o acompañadas de tus ingredientes favoritos.
