3 recetas para preparar las mejores hamburguesas sin carne
El sustituto de carne hecho con lentejas, quinoa y champiñones es rico en proteínas vegetales, fibra, vitaminas del grupo B, hierro y antioxidantes. Te dejamos 3 recetas para que te animes a probarlo.
Si estás comenzando a comer más vegetales y menos proteínas, te traemos las tres mejores recetas para preparar las mejores hamburguesas sin carne.
3 recetas fáciles de hamburguesas sin carne
Estas tres recetas están elaboradas con lentejas, quinoa y champiñones que son ricas en fibra, proteínas vegetales y vitaminas del grupo B. Además, tiene muchos beneficios para la salud al ser bajas en colesterol. ¿Estás lista para comenzar?
#1 Hamburguesa de quinoa
La quinoa es una semilla rica en proteínas completas, fibra, vitaminas B y E, hierro, magnesio y zinc. Es libre de gluten y entre sus beneficios para tu salud está el que te dejará satisfecho más rápido (excelente para el control de peso), mejorará tu salud cardiovascular y fortalece tu sistema inmunológico. Recuerda que en nuestro video al inicio de este artículo encuentras el paso a paso.
Porciones: 4
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes:
- 2 taza de quinoa cocida
- 1 taza de espinacas, cocidas y picadas
- 4 huevos
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 taza de queso mozzarella
- 1/2 taza de cebolla cambray picada
- 2 taza de panko o pan molido
- Aceite de aguacate, para freír
Preparación:
- Mezcla todos los ingredientes a excepción del aceite, divide en 4 porciones.
- Fríe las hamburguesas por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas, sirve solas o acompañadas de tus ingredientes favoritos.
#2 Hamburguesa de lentejas
Porciones: 4
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes:
- 400 g (14 oz) de lentejas cocidas, sin caldo
- 1 1/2 cebolla morada picada
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 1/2 chile jalapeño, sin semillas y picado
- 1 cup (120 g) de harina de avena
- 4 cucharadas de queso parmesano
- 1 1/2 cucharada de comino
- 4 cucharaditas de paprika
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Aceite de oliva para freír
- Coloca todos los ingredientes en un tazón (excepto el aceite para freír) y amasa con las manos hasta integrar.
- Puedes dejar algunas lentejas completas o amasar por completo hasta obtener una masa uniforme.
- Divide en 4 porciones.
- Fríe las hamburguesas por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas.
- Sirve solas o acompañadas de tus ingredientes favoritos.
#3 Receta de hamburguesa sin carne hecha con champiñones
En este video puedes ver cómo preparar una deliciosa hamburguesa con champiñones en lugar de carne.
Porciones: 4
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo total: 30 minutosIngredientes:
- 225 grs (8 oz) de champiñones
- 1 zanahoria mediana
- 85 gramos (1 ½ taza) de brócoli
- 1/4 cebolla picada
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de paprika
- ¾ cucharadita de sal
- ¼ cucharadita de pimienta
- 1 lata (de 15 oz/ 425 grs) de frijoles negros
- ⅓ taza de nueces de castilla
- 1 manojo de perejil
- 1 taza de panko o pan molido
- 2 huevos (o sustituto de linaza)
- ¾ taza de arroz integral cocido
- 1 cucharada de pasta de tomate
- Procesa todos los ingredientes de la base de la hamburguesa hasta que las verduras esté finamente picadas e integradas.
- Añade a la mezcla panko, huevo, arroz integral cocido y pasta de tomate.
- Ajusta la cantidad de sal y pimienta al gusto.
- Forma las hamburguesas, si vas a utilizar un molde, ayúdate con un círculo de papel encerado.
- Fríe las hamburguesas por ambos lados hasta que estén ligeramente doradas.
- Sirve solas o acompañadas de tus ingredientes favoritos.