Receta de aguachile de queso vegano (con pocos ingredientes y económico)
Prepara esta deliciosa y barata versión vegana con queso del tradicional aguachile mexicano en menos de 20 minutos, ¡te sorprenderá lo fácil que es!
Video Receta de aguachile de queso con pocos ingredientes
El aguachile es un delicioso platillo mexicano (parecido al ceviche) que se elabora principalmente con camarones, limón y chiles. La receta original es deliciosa, pero al incluir mariscos llega a sobrepasar -por mucho- nuestro presupuesto. Sin embargo, debes recordar que la creatividad es clave en la cocina y por ello te hemos preparado una receta de aguachile con queso vegano con pocos ingredientes y muy baratos.
Receta de aguachile de queso
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo total: 20 minutosIngredientes:
- Jugo de 3 limones
- 2 dientes de ajo
- ½ taza de cilantro
- 1 jalapeño, sin semillas
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cebollines
- 5 jitomates
- 2 tazas de queso panela
- 1 aguacate
- 1 pepino
- ½ cebolla morada
- Tostadas
Preparación:
- Coloca en un vaso de licuadora el jugo de limón, ajo, cilantro, jalapeño, aceite de oliva, sal y pimienta.
- Procesa y reserva.
- En un tazón mezcla los cebollines con jitomate, queso panela, aguacate, pepino y cebolla morada.
- Baña con la salsa de cilantro, refrigera por ½ hora y sirve con tostadas.