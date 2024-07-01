Lifestyle
Receta de aguachile de queso vegano (con pocos ingredientes y económico)

Prepara esta deliciosa y barata versión vegana con queso del tradicional aguachile mexicano en menos de 20 minutos, ¡te sorprenderá lo fácil que es!

El aguachile es un delicioso platillo mexicano (parecido al ceviche) que se elabora principalmente con camarones, limón y chiles. La receta original es deliciosa, pero al incluir mariscos llega a sobrepasar -por mucho- nuestro presupuesto. Sin embargo, debes recordar que la creatividad es clave en la cocina y por ello te hemos preparado una receta de aguachile con queso vegano con pocos ingredientes y muy baratos.

Receta de aguachile de queso

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Ingredientes:
  1. Jugo de 3 limones
  2. 2 dientes de ajo
  3. ½ taza de cilantro
  4. 1 jalapeño, sin semillas
  5. 1 cucharada de aceite de oliva
  6. Sal y pimienta al gusto
  7. 2 cebollines
  8. 5 jitomates
  9. 2 tazas de queso panela
  10. 1 aguacate
  11. 1 pepino
  12. ½ cebolla morada
  13. Tostadas
Preparación:
  1. Coloca en un vaso de licuadora el jugo de limón, ajo, cilantro, jalapeño, aceite de oliva, sal y pimienta.
  2. Procesa y reserva.
  3. En un tazón mezcla los cebollines con jitomate, queso panela, aguacate, pepino y cebolla morada.
  4. Baña con la salsa de cilantro, refrigera por ½ hora y sirve con tostadas.
