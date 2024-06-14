Lifestyle
Menstruación

5 poderosas lecciones sobre la menstruación que puedes compartir con tu hija

Tu hija se sentirá más segura de su cuerpo y descubrirá que es un proceso normal que no hay que esconder ni avergonzarse de él.

Por:Redacción Univision Noticias digital
Probablemente recuerdas la primera vez que intentaron hablarte de sexo en la escuela o darte lecciones sobre menstruación. En aquellos años, hablar del primer periodo con las niñas era prácticamente un tabú; sin embargo, con el paso de los años nos dimos cuenta que es una de las cosas más normales del mundo.

5 cosas que debes decirle a tus hijas sobre menstruación

Por ello, si eres mamá (o cuando te toque serlo) es importante que les transmitas confianza y seguridad a tus hijas para hablar sobre la menstruación y lo que pasa con su cuerpo en esta etapa de la vida. Puedes abrir la conversación con esta guía que te hemos preparado, la cual incluye 5 lecciones sobre menstruación que puedes compartir con sus hijas.

#5 ¡No te avergüences!

No tienes por qué sentir pena si te manchas, si debes pedir una toalla o tampón, si te sientes mal porque tienes cólicos o no quieres hablar con nadie porque no estás de humor. Es un proceso natural por el que atravesamos las mujeres y para acabar con los tabúes es necesario reconocer que existe.

#4 Sí, vas a estar muy incómoda

Cada mes tendrás una sensación extraña en tu cuerpo. Querrás acostarte y pasar el día en cama. Tu cuerpo retendrá líquidos, estarás hinchada y tendrás cólicos. Quizá tengas más hambre que de costumbre y debes saber que… ¡Es normal! No debes sentirte culpable. Busca ropa cómoda, tu comida favorita y los mejores remedios caseros para calmar los cólicos.

#3 Consiéntete

En estos días el chocolate será tu mejor aliado, o quizá prefieras algo salado. Lo importante es que reconozcas qué se te antoja antes y durante tu periodo para poder tener ese snack a la mano, en caso de que lo necesites.

Esta es una de las lecciones más importantes sobre la menstruación y la vida que le daremos a nuestras hijas: ¡Date permiso de consentirte!

#2 Elegiremos juntas los productos que necesitas

Cuando yo era niña, no sabíamos qué necesitábamos para nuestro periodo. Poco hablábamos de ello y por eso, juntas encontraremos los artículos o productos indicados para ti dependiendo de tu flujo, para que te sientas segura y no tengas ningún accidente fuera de casa.

#1 Reír y llorar al mismo tiempo ¡es normal!

Si te brotan las lágrimas con esa película que has visto mil veces y en segundos sueltas semejantes carcajadas... no estás enloqueciendo, lo prometo, se deben a altibajos hormonales por los que está pasando tu cuerpo. Exprésate y no reprimas lo que sientes.

