¿Buscas nueva residencia? La NASA ya tiene fecha para la primera casa en la Luna

Muchos han soñado con la posibilidad de vivir en la Luna. Después de ver a los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin caminando en su superficie el 20 de julio de 1969, muchos pensaron que el sueño estaba cerca. Años después, la humanidad enfrenta aún algunos desafíos para establecer su presencia en el satélite terrestre. Las condiciones son extremas, pues su clima puede variar drásticamente y va desde los 214° C durante el día y -184° C por la noche. Además, no hay atmósfera respirable.