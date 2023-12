Cómo conectar con los ángeles del amor para evolucionar en el romance, la pasión y la sexualidad

Algo muy importante antes de terminar: los ángeles de luz nunca van a ayudarte a forzar que alguien te quiera o tenga una relación contigo, pues algo que no pueden violentar es nuestro libre albedrío. Cuando te dirijas a ellos, pídeles que te muestren aquello que te conviene o no, que te guíen y te ayuden a tener claridad sobre tus relaciones, pero no olvides que al final eres tú quien debes tomar tus propias decisiones y respetar las decisiones de los demás.