Lifestyle
Consejos de Moda

¡Adiós a las ampollas! 6 trucos para hacer que los zapatos no te lastimen y se sientan como guante

Te mostramos los seis mejores trucos para agrandar esos zapatos que te lastiman para que puedas caminar con mayor comodidad. Es hora de sacar ese par que no te pones por miedo a las ampollas para que apliques estos trucos de inmediato

Atentamente Victoria 's profile picture
Por:Atentamente Victoria
Video Súper truco para que los zapatos no lastimen tu talón

Es muy probable que en tu armario guardes algunos pares de calzado que te encantan pero que nunca utilizas porque cada vez que te los pones te salen ampollas en el talón o sientes un espantoso dolor de pies. Por fortuna, existen algunos trucos para que los zapatos no te lastimen que te permitirán amoldarlos a tus pies, así podrás usarlos con total comodidad.

¿Cómo amoldar los zapatos?: 6 trucos infalibles

PUBLICIDAD

#1 Medias gruesas + secador de pelo

Cuando estés en tu casa, ponte un par de medias gruesas y calza los zapatos. Camina un poco con ellos. Después toma tu secadora de cabello y aplica aire caliente. Esto ayudará a hacer que el zapato se ensanche y se vuelva un poco más maleable.

#2 Desodorante

Antes de salir de casa aplica un poco de desodorante del tipo roll on en los pies. No es necesario que lo apliques en todo el pie. Sin embargo, es conveniente pasarlo por los dedos, los talones y la parte lateral que es donde los pies sufren de mayor fricción y se lastiman más.  

Video Cuatro trucos infalibles para usar tacones y aguantarlos toda la noche

Más sobre Consejos de Moda

5 Jibbitz charms más raros y polémicos para ponerle a tus Crocs, pero que seguro sí usarías
3 mins

5 Jibbitz charms más raros y polémicos para ponerle a tus Crocs, pero que seguro sí usarías

Moda
Air Swipe: La cartera de aire hecha con material para atrapar polvo de estrellas de la NASA
2 mins

Air Swipe: La cartera de aire hecha con material para atrapar polvo de estrellas de la NASA

Moda
Azul cerúleo: La tendencia de moda que volvió esta temporada ¡Miranda Presley tenía razón!
3 mins

Azul cerúleo: La tendencia de moda que volvió esta temporada ¡Miranda Presley tenía razón!

Moda
14 datos, curiosidades y riesgos que nadie te dijo sobre usar brasier
5 mins

14 datos, curiosidades y riesgos que nadie te dijo sobre usar brasier

Moda
La guía definitiva para comprar tus jeans según tu tipo de cuerpo
4 mins

La guía definitiva para comprar tus jeans según tu tipo de cuerpo

Moda
¿Por qué usamos ugly sweaters en Navidad?: Qué son y cuál es el origen de esta divertida tradición
4 mins

¿Por qué usamos ugly sweaters en Navidad?: Qué son y cuál es el origen de esta divertida tradición

Moda
La mejor forma de guardar tus lentes de contacto si olvidaste su estuche y líquido
3 mins

La mejor forma de guardar tus lentes de contacto si olvidaste su estuche y líquido

Moda
6 consejos para comprar la maleta de viaje perfecta y el mejor truco para ahorrar espacio
4 mins

6 consejos para comprar la maleta de viaje perfecta y el mejor truco para ahorrar espacio

Moda
¿Como lavar tenis blancos de tela? Tips para dejarlos relucientes sin que queden amarillos
4 mins

¿Como lavar tenis blancos de tela? Tips para dejarlos relucientes sin que queden amarillos

Moda
¡No es un meme! Las botas vaqueras de Crocs sí existen y así puedes celebrar el Croc Day
3 mins

¡No es un meme! Las botas vaqueras de Crocs sí existen y así puedes celebrar el Croc Day

Moda

#3 Talco

Este es uno de los trucos más populares para hacer que los zapatos no te lastimen. El talco funciona de manera similar al desodorante y te va a ayudar a aliviar el dolor que se siente por la fricción del calzado en la piel. Para que tu zapato se amolde, pasa un poco de talco en toda la zona antes de colocarlo. 

#4 Banditas

Coloca banditas adhesivas en las zonas donde el zapato te molesta —por lo general en los talones y en el área de los dedos—, para evitar la fricción y prevenir un futuro dolor de pies. 

Video Con este truco eliminarás los malos olores de tus tenis si no tienes tiempo de lavarlos

#5 Tejido adhesivo

Si el zapato es muy abierto y las banditas no quedan muy estéticas al pegarlas en tus pies, tienes otra opción. Puedes usar adhesivos de esos decorativos que venden en las tiendas de regalos o decoración. Solo tienes que cortar un trozo y pegarlo en el lugar donde te aprieta más el calzado

PUBLICIDAD

#6 Truco para que no te lastimen los zapatos: Tiras de silicona

Estas tiras se encuentran en las tiendas de ortopedia o en las farmacias y son las que se utilizan en quinesiología. Son tiras de silicona que deben ser pegadas en la parte interior del zapato, por lo general en la suela y en los laterales, ya que dejan el calzado muy suave y confortable por dentro.

Notas Relacionadas

Revelamos el secreto de la rutina de skincare de Marilyn Monroe, ¡cópiala para una piel radiante!

Revelamos el secreto de la rutina de skincare de Marilyn Monroe, ¡cópiala para una piel radiante!

Belleza
4 min

¡Sugerencia extra!

Nunca te calces los zapatos con los pies mojados. La humedad de la piel empeora la fricción entre el pie y el zapato lo que produce dolor y molestias.

Estos tips para que los zapatos te queden como un guante son sencillos de seguir y cualquiera puede hacerlos ¡Basta de sufrir!

No te vayas sin leer:

Notas Relacionadas

¿Qué significa ser coquette?: Así es la nueva tendencia de moda viral

¿Qué significa ser coquette?: Así es la nueva tendencia de moda viral

Moda
2 min
Relacionados:
Consejos de ModaConsejos BienestarBelleza y ModaZapatosBienestarAtentamente Victoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD