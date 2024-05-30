¡Adiós a las ampollas! 6 trucos para hacer que los zapatos no te lastimen y se sientan como guante

Video Súper truco para que los zapatos no lastimen tu talón

Es muy probable que en tu armario guardes algunos pares de calzado que te encantan pero que nunca utilizas porque cada vez que te los pones te salen ampollas en el talón o sientes un espantoso dolor de pies. Por fortuna, existen algunos trucos para que los zapatos no te lastimen que te permitirán amoldarlos a tus pies, así podrás usarlos con total comodidad.

¿Cómo amoldar los zapatos?: 6 trucos infalibles

#1 Medias gruesas + secador de pelo

Cuando estés en tu casa, ponte un par de medias gruesas y calza los zapatos. Camina un poco con ellos. Después toma tu secadora de cabello y aplica aire caliente. Esto ayudará a hacer que el zapato se ensanche y se vuelva un poco más maleable.

#2 Desodorante

Antes de salir de casa aplica un poco de desodorante del tipo roll on en los pies. No es necesario que lo apliques en todo el pie. Sin embargo, es conveniente pasarlo por los dedos, los talones y la parte lateral que es donde los pies sufren de mayor fricción y se lastiman más.

#3 Talco

Este es uno de los trucos más populares para hacer que los zapatos no te lastimen. El talco funciona de manera similar al desodorante y te va a ayudar a aliviar el dolor que se siente por la fricción del calzado en la piel. Para que tu zapato se amolde, pasa un poco de talco en toda la zona antes de colocarlo.

#4 Banditas

Coloca banditas adhesivas en las zonas donde el zapato te molesta —por lo general en los talones y en el área de los dedos—, para evitar la fricción y prevenir un futuro dolor de pies.

#5 Tejido adhesivo

Si el zapato es muy abierto y las banditas no quedan muy estéticas al pegarlas en tus pies, tienes otra opción. Puedes usar adhesivos de esos decorativos que venden en las tiendas de regalos o decoración. Solo tienes que cortar un trozo y pegarlo en el lugar donde te aprieta más el calzado.

#6 Truco para que no te lastimen los zapatos: Tiras de silicona

Estas tiras se encuentran en las tiendas de ortopedia o en las farmacias y son las que se utilizan en quinesiología. Son tiras de silicona que deben ser pegadas en la parte interior del zapato, por lo general en la suela y en los laterales, ya que dejan el calzado muy suave y confortable por dentro.

¡Sugerencia extra!

Nunca te calces los zapatos con los pies mojados. La humedad de la piel empeora la fricción entre el pie y el zapato lo que produce dolor y molestias.

Estos tips para que los zapatos te queden como un guante son sencillos de seguir y cualquiera puede hacerlos ¡Basta de sufrir!