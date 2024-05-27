Revelamos el secreto de la rutina de skincare de Marilyn Monroe, ¡cópiala para una piel radiante!

Marilyn Monroe, un ícono de belleza y glamour de los años 50, sigue siendo una gran inspiración para muchas personas. Su piel radiante y perfecta es el resultado de una meticulosa rutina del cuidado del rostro, cuyos secretos han fascinado a aficionados y expertos por igual.

Pero ¿qué rutina de skincare utilizaba esta Marilyn Monroe? Hoy te revelaremos sus secretos, basada en las instrucciones personalizadas del Erno Laszlo Institute fechadas el 17 de marzo de 1959.

Skincare de celebridades en los 50

En los años 50, el cuidado de la piel era tan importante como lo es hoy, aunque con menos productos y tecnología disponible. Las celebridades de la época, como Marilyn, confiaban en rutinas específicas y productos creados por expertos para mantener su piel impecable.

Muchas celebridades como Greta Garbo, Audrey Hepburn y Jackie Kennedy acudían al Dr. Erno Laszlo, un dermatólogo y cosmetólogo húngaro. Era conocido por darle un enfoque holístico y personalizado al cuidado de la piel. Fue en 1939 cuando el doctor se trasladó a Nueva York donde su fama creció rápidamente entre la élite de la política estadounidense y Hollywood.

Así era la rutina de skincare de Marilyn Monroe

Monroe también se acercó al Dr. Erno Laszlo quien le dio uno de sus míticos “rituales de belleza” totalmente personalizado y con fórmulas específicas para el tipo de piel de la actriz.

La rutina de Marilyn Monroe se enfocaba en la limpieza, hidratación y aplicación meticulosa de productos de belleza. Aquí te presentamos la versión de su rutina para que puedas copiarla paso a paso:

Al despertar:

Marilyn lavaba su cara y cuello con agua tibia con el jabón Active pHelityl de Laszlo y puedes hacerlo de la siguiente forma:

1. Coloca en un recipiente agua tibia y mojar tu cara y cuello.

2. Frota la barra de jabón en tu rostro y haz espuma.

3. Luego haz espuma por separado con tus manos y frota tu piel de la cara.

4. El cuarto paso es enjuagar con el agua de tu recipiente y secar con una toalla.

5. Deberás seguir aplicando un tonificante facial con algodón en todo el rostro con cuidado de no pasarlo alrededor de los ojos.

6. Aplica crema para los ojos bajo los mismos en puntos pequeños. Extiéndelos con tus dedos suavemente.

7. Termina utilizando tu polvo facial en todo el rostro y cuello. Elimina el polvo sobrante con un trozo de algodón.



Por las tardes, antes de vestirse, la actriz debía seguir las instrucciones que el Dr. Laszlo le indicó para las mañanas.

Pero si la actriz asistía a un evento formal la rutina del cuidado de la piel de Marilyn Monroe tenía un par de cambios como el aplicar hidratante en todo su rostro, incluyendo su cuello y su escote después del tonificante facial. Después podía ponerse su polvo facial.

Rutina de belleza para antes de dormir de Marilyn Monroe:

1. Marilyn utilizaba una mezcla exclusiva de Laszlo con 12 aceites esenciales para limpiar su rostro de impurezas. Puedes optar por el que utilizas generalmente. Limpia con algodón tu rostro, labios y cuello.

2. Continúa lavando tu cara y cuello según las instrucciones de la mañana.

3. Después aplica crema hidratante en todo el rostro. También en tu rostro, labios, cuello y escote.

4. Antes de ir a la cama vuelve a aplicar de forma abundante en nariz y barbilla y deja que se absorba durante la noche.

En esta rutina de belleza, Marilyn también evitaba consumir ciertos alimentos como nueces, chocolate, olivas, ostras y almejas, consciente de cómo la dieta puede afectar la piel.

Copiando la rutina de Marilyn

Aunque algunos productos y prácticas específicas han evolucionado, la esencia de la rutina de Marilyn para el skincare puede adaptarse a la actualidad. La limpieza profunda e hidratación cuidadosa son clave para disfrutar de una piel firme y radiante.

Si te preguntas si hoy en día es posible encontrar los mismos productos que utilizaba la actriz, la respuesta es sí. Erno Laszlo se ha convertido en una marca reconocida a nivel mundial y es posible adquirirlos.

Definitivamente, la rutina de skincare de Marilyn Monroe demuestra que el cuidado de la piel es una inversión de tiempo. Su dedicación al cuidado de la piel, junto con la asesoría de expertos, le permitió mantener una piel envidiable.