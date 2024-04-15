Air Swipe: La cartera de aire hecha con material para atrapar polvo de estrellas de la NASA

Video Esto Es Noticia: Crean la primera ¡cartera hecha de aire! y subastan el panel de madera que salvó a Rose en la película 'Titanic'

El mundo de la moda y la tecnología crearon un nuevo accesorio que promete ser tendencia para otoño del 2024. Se trata de la innovadora Swipe Air o “cartera de aire” presentada por la marca francesa de moda de lujo Coperni y diseñada por el investigador y artista visual griego Ioannis Michaloudis.

Lo relevante, es que dista mucho de ser una bolsa cualquiera, pues, está elaborada con materiales creados y utilizados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Te decimos todo lo que debe saber sobre este accesorio que ya es viral en redes sociales.

Air Swipe: ¿Qué es?

Esta pequeña cartera de aire es en realidad un bolso liviano. Se presentó por primera vez en la Semana de la Moda en París durante su pasarela O/I 2024 de Coperni. Los ojos se posaron sobre ella al estar elaborada con un nanomaterial llamado aerogel de sílice (el material más ligero que puede venderse en la tierra).

De acuerdo con las especificaciones de la marca, la composición de la cartera de aire es de 99% aire y 1% vidrio. Su peso es de solo 33 gramos. “Este nanomaterial muy delicado (y no frágil) ha sido utilizado por la NASA para capturar polvo de estrellas: porque puede soportar un calor extremo de hasta 1200° Celsius y una presión de 4000 veces su peso”, señala la firma francesa en una publicación de Instagram.

¿De qué está hecha?

De acuerdo con la NASA los aerogeles son uno de los materiales más resistentes y ligeros que existen. Se hacen combinando un polímero con un solvente para formar un gel, después se elimina el líquido y se reemplaza con aire. Este material es poroso y muy liviano y generalmente se utiliza para aislar el calor.

La administración aeronáutica comenzó a utilizar este material en diversas misiones después de Stardust, la primera misión estadounidense lanzada para explorar un cometa, obtener muestras en el espacio profundo y traerlas de regreso a tierra.

¿Realmente vale la pena comprar la cartera de aire?

Si eres una fashionista definitivamente te diría que sí, pues el objetivo es estar al último grito de la moda. Sin embargo, este particular accesorio no es útil para la vida de una persona que carga con todo en la bolsa. Apenas le caben las llaves de tu auto y un pequeño labial.

Costo y dónde conseguirla

Coperni aún no ha puesto las cartas sobre la mesa sobre el costo de la Air Swipe. Recordemos que para su colección Otoño 2023, la firma presentó una bolsa de edición limitada hecha a mano que dentro de sus materiales incluía restos de meteorito. Esta aún se encuentra a la venta bajo pedido por la módica suma de 44,000 dólares.