Azul cerúleo: La tendencia de moda que volvió esta temporada ¡Miranda Presley tenía razón!

Qué razón tenía Miranda Presley (Meryl Streep) en la película “Devil wears Prada” o el “Diablo viste a la moda” al señalarle a su asistente Andy Sachs (Anne Hathaway) que no todos los azules son iguales. “Lo que no sabes es que ese suéter no es azul. No, no es turquesa. No es lapislázuli; es más bien, azul cerúleo", señaló Presley. Fue con esta icónica frase que este tono comenzara a ganar popularidad.

Pero, ¿qué es exactamente el azul cerúleo?

El cerulean blue, o azul cerúleo, es un tono de azul medio, ligeramente inclinado hacia el cian. Este color se distingue por su claridad y frescura, evocando la serenidad del cielo y la tranquilidad del mar.

Es un tono cautivador y sofisticado, que se ha convertido en una de las tendencias de moda que han resurgido para la temporada de primavera verano 2024. Este color, que combina la serenidad del azul con un matiz vibrante y moderno.

Azul cerúleo en la moda

El azul cerúleo ha emergido como una de las principales tendencias en el mundo de la moda. Desde vestidos y trajes hasta accesorios, este color aporta un toque de sofisticación y modernidad. Su versatilidad permite combinarlo fácilmente con otros estilos y colores, como el Peach Fuzz, el color del año para 2024 elegido por Pantone.

El regreso triunfante del azul cerúleo a las pasarelas lo pudimos comprobar desde los últimos desfiles que se realizaron en 2023. En ellos, grandes marcas como Louis Vuitton, Dior y Prada, entre otros, presentaron diseños con piezas de este color elaboradas en diversos materiales.

La primera quincena de enero, por ejemplo, Prada presentó “Human Nature” su más reciente colección. En ella conecta el mundo corporativo con la naturaleza. Los colores principales son más bien tonalidades obscuras como el gris y el negro. Sin embargo, cuenta con accesorios y prendas que contrastan en rojo, amarillo y sí, también en azul cerúleo.

Imagen Louis Vuitton



Para primavera y verano del 2024, Louis Vuitton presentó su colección Cruise, que promete ser la favorita de los viajeros. En el desfile se dieron a conocer sus más recientes creaciones, donde las prendas en azul cerúleo también aparecieron. Además, en su más reciente colaboración con Pharrell Williams, la marca también presentó bolsas estilo Speedy y accesorios en este color.

Como bien lo dijo Miranda Presley, después de ver el azul cerúleo en las pasarelas poco a poco este color irá llegando a más marcas y tiendas departamentales y lo pondrá nuevamente al alcance de todos.

Combinaciones de moda con azul cerúleo

El azul cerúleo se combina bien con tonos neutros como el blanco, el negro y el gris, así como con colores complementarios como el peach fuzz y el amarillo. Para un look atrevido, combínalo con tonos de rojo o naranja.



También puedes incorporarlo en tu estilo con piezas clave como un blazer, un vestido o incluso zapatos de este color. Accesorios como bufandas, bolsos y joyas en azul cerúleo también pueden darle un toque especial a tu atuendo.

El azul cerúleo es más que una simple tendencia; es una expresión de estilo, serenidad y sofisticación. Ya sea en prendas de vestir, accesorios o incluso en decoración, este tono aporta un toque distintivo y elegante. Un color que ha fascinado tanto en la pasarela como en la pantalla grande.