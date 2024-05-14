5 Jibbitz charms más raros y polémicos para ponerle a tus Crocs, pero que seguro sí usarías

Amados por unos y odiados por otros los Crocs son todo un referente de la cultura pop. Los zapatos que originalmente se crearon para profesionales de la salud y personas que pasaban mucho tiempo de pie ganaron fama rápidamente por la comodidad que ofrecen.

PUBLICIDAD

Tienen una gran variedad de estilos, desde los clásicos hasta ediciones especiales como los diseñados por Balenciaga o colaboraciones con McDonald's. Por si esto fuera poco, también es posible personalizarlos gracias a los charms Jibbitz, unos divertidos, raros y a veces polémicos accesorios.

Jibbitz Charms: qué son

Se trata de los accesorios que puedes insertar en los agujeros que tienen todos los zapatos de la marca Crocs, también conocidos como pines o charms. La idea surgió cuando en 2005 Sheri Schmelzer, su creador, buscaba una forma divertida de entretener a sus hijos. Tomó algunas figuras pequeñas que tenía y jugaron a ponerlos en los agujeros de sus zapatos favoritos.

Video Esto Es Noticia: Walter Mercado "revive" con ayuda de AI y Crocs lanza colaboración con McDonald's

5 Jibbitz más raros para tus Crocs

Si ya tienes tus Crocs, quieres pasar un rato divertido usándolos y que todo el mundo voltee a verlos, aquí te dejamos una lista con los charms más bizarros para ponerles.

1. Faros delanteros

No, no estás en una lista de autopartes, como lo leíste, existen un par de faros con luz que puedes añadir a tus Crocs. Quienes les han usado comentan que sirven perfecto para ir al baño de noche y no tengas que prender la luz.

También puedes utilizarlos si deseas salir a dar una caminata cuando anochezca y no encontrarte ningún obstáculo. Eso sí, ten por seguro que no pasarás desapercibido.

2. Dedos con pelos y uñas pintadas

Si ya hay personas que dicen que las Crocs son solo unas chanclas caras, déjame decirte que puedes darles la razón. Existen unos charms o pinnes en forma de dedos que puedes colocar individualmente alrededor de cada uno de tus zapatos dando la apariencia de que “se te están saliendo los dedos de los pies”, literal.

PUBLICIDAD

No son oficiales de la marca, pero este accesorio está en tendencia gracias a las redes sociales. Existen diferentes modelos: l os puedes encontrar con vellos o con las uñas pintadas de tus colores favoritos. ¿Te atreverías a usarlos?

3. Pala de excavadora

La comodidad es importante para el trabajo en casa. Pero, ¿qué pasaría si tus Crocs pudieran ayudarte en las labores del hogar? Al menos para barrer o cavar un agujero para esa nueva planta del jardín. Pues la solución es incluir unos charms con forma de pala de excavadora.

Colócaselos a tus zapatos y te olvidarás del recogedor. Basta con barrer esas basuritas o tierras a tu pala en el zapato y llevarlo directo al bote de basura.

4. Jibbitz charms Crocs de Comida

Crocs es una marca a la que le gusta hacer colaboraciones con empresas de comida, ya lo ha hecho con Seven Eleven, Pringles y Mc Donalds. Pero existen una gran variedad de Jibbitz charms originales y otros creados por fans en forma de tu comida favorita. Desde piezas de pollo frito de KFC, hasta rollos de sushi y diferentes bebidas, estos son los accesorios más raros y polémicos que puedes ponerle a tus Crocs.

5. Espuelas

Mucho antes de que la empresa lanzara las Cowboy Crocs en forma de bota vaquera, los fans ya habían dado rienda suelta a la imaginación inventando unas espuelas para agregar a la tira que va en el talón del zapato. Ideal si vives en la zona sur del país.

PUBLICIDAD

Sabemos, que algunos de estos Jibbitz charms son tan raros que lo pensarías más de una vez para comprarlos, pero estamos seguros de que si lo haces te divertirás al máximo. ¿De eso se trata la vida no?

Por cierto, ¿ya viste los Cowboy Crocs? Descúbrelos en el video a continuación:

Video Esto Es Noticia: La NASA ya tiene fecha para construir la primera casa en la Luna



También podría interesarte: