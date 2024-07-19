Microblading vs extensiones de cejas: ¿Qué procedimiento escoger para unas cejas de impacto?

Video ¿Extensiones de cejas? Sí existen y son fáciles de aplicar, te mostramos

¿Quién no desea tener unas cejas de impacto? Con una forma bien definida, pobladas en su punto exacto, y con cada pelito en su lugar… El maquillaje no es la única manera de lograr esa mirada de impacto, pues, en la actualidad, existen varios procedimientos estéticos para conseguirla. A continuación, hablaremos del microblading y las extensiones de cejas.

¿Qué es el microblading?

Se trata de un tratamiento a medio camino entre un tatuaje de cejas y un buen maquillaje de cejas. Con una herramienta manual especial, se dibujan cada uno de los pelitos de la ceja, de la misma manera que se haría con maquillaje. La mencionada herramienta, hace pequeñas incisiones en la piel y ayuda a depositar el pigmento (como si fuera un tatuaje), con lo que se logra que el trazo quede marcado entre 8 y 12 meses.



Previo a hacer el dibujo de las cejas, los salones y especialistas suelen ofrecer consultorías sobre el diseño a realizar. Además, se aplica un anestésico tópico para que el microblading no sea doloroso. El tratamiento completo suele durar entre una y dos horas.

En Estados Unidos, los costos del microblading pueden ir desde los 300 hasta más de mil dólares, dependiendo del área y nivel de especialización de quien lo realice.

El microblading requiere de varios cuidados posteriores: evitar agua, jabón, loción o maquillaje en el área hasta 7 días después del procedimiento, así como aplicar una crema especial en los días posteriores, para ayudar a la cicatrización. No se puede tocar o rascar las cejas, pues se corre el riesgo de dañar el dibujo y una infección.

Hasta dos semanas después de hacer el microblading, se debe evitar sudar en exceso, realizar ejercicio, nadar, entrar a un sauna o jacuzzi, asolearse, usar máquinas de bronceado y consumir alcohol en exceso.

¿Qué son las extensiones de cejas?

Las extensiones de cejas son similares a las extensiones de pestañas. En este caso, se adhieren pelos sintéticos a las cejas existentes o directamente a la piel para dar la apariencia de que están más llenas o definir mejor su forma.

El procedimiento de las extensiones de cejas comienza con una consulta para determinar la forma y el color deseados. Luego, se aplica un adhesivo a cada extensión de ceja y se coloca cuidadosamente en su lugar.

Dependiendo del tamaño de las cejas o cuánto espacio hay que rellenar, el tratamiento puede tener una duración de entre 30 minutos y 2 horas. Su costo varía por las mismas condiciones y suele ir de los 50 a los 350 dólares en Estados Unidos.

Las extensiones de pestañas se caen por sí solas con el paso del tiempo. Su máxima duración es de dos semanas.

Los cuidados posteriores de este procedimiento son, principalmente, evitar que les caiga agua 48 horas después de su aplicación, no tallar el área ni aplicar maquillaje o productos a base de aceite.

Pros y contras del microblading y extensiones de cejas

Si bien la última palabra la tiene cada persona, al tratarse de dos tratamientos que buscan mejorar la apariencia de las cejas, vale la pena analizar sus diferencias.

Por un lado, hay que tomar en cuenta la duración de los tratamientos: mientras que el microblading puede durar varios meses, las extensiones de pestañas tienen un efecto más temporal, de tan solo unos días.

Vale la pena tomar en cuenta que, al hacer pequeñas incisiones, el tratamiento semipermanente es más invasivo que el temporal.

Si bien ambos ‘arreglitos’ buscan darle un mejor aspecto a las cejas, las extensiones tienen un efecto más natural, pues simula los pelos de esa parte, mientras que, pasado el tiempo, el microblading puede verse más plano.