5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)

Video Cortarse el cabello en plena boda: la tendencia que muchas novias están dispuestas a seguir

El tinte capilar trae consigo varios cambios en la composición del cabello. Por ende, al querer agregar un tono nuevo, es posible que éste no se adhiera de forma correcta a las hebras. En este caso, es necesario sacar el anterior para tener una correcta transición.

Los profesionales de la belleza tienen distintos métodos para conseguirlo. Sin embargo, ellos mismos indican que también es posible hacerlo por propia cuenta y haciendo uso de ingredientes completamente naturales. ¡Es muy fácil!

#1 Con aceite de oliva

PUBLICIDAD

El aceite de oliva posee múltiples propiedades que lo vuelven un elemento muy solicitado en las mascarillas para el pelo.

Para extraer el tinte, sólo debes calentar una taza de este líquido, puedes hacerlo en el horno de microondas o en la estufa. Luego, aplica el aceite sobre el cabello húmedo, no olvides las raíces y las puntas. Notarás que el pigmento poco a poco irá desapareciendo.

Envuelve tu melena en una toalla caliente (que no te importe manchar) o en un gorro de baño. Espera 30 minutos y enjuaga con agua tibia.

#2 Shampoo contra la caspa y bicarbonato

Los químicos presentes en los shampoos para eliminar la caspa limpian a profundidad el pelo, lo que a su vez facilitará la extracción del tinte. Asegúrate de elegir uno que contenga sulfuro de selenio.

Mezcla partes iguales de shampoo y de bicarbonato de sodio. Revuelve para que ambos elementos se integren adecuadamente y luego coloca sobre el cabello mojado. Espera de 5 a 7 minutos y enjuaga con agua tibia o fría.

#3 Con vinagre y agua

Otro ingrediente que puedes usar y que probablemente tengas en casa es el vinagre blanco. Éste ayuda a descomponer el tinte capilar y elimina los residuos que se alojan en las hebras capilares.

Mezcla una taza de vinagre blanco con la misma cantidad de agua. Puedes usar una mayor cantidad, siempre y cuando se combinen los elementos en partes iguales. Moja toda la melena con el líquido y coloca un gorro o bolsa de plástico. Aclara después de 15 minutos.

#4 Usando pastillas de vitamina C

Las propiedades de la vitamina C y la efervescencia de las pastillas son muy efectivas para extraer los colores intensos o suaves del pelo.

PUBLICIDAD

Machaca 3 o 4 pastillas efervescentes hasta obtener un polvo fino. Poco a poco, agrega agua caliente hasta obtener una pasta de consistencia cremosa. Pon la mezcla sobre toda la cabellera con ayuda de un peine para tinte y envuelve en un gorro de ducha. Deja actuar durante 40 minutos y enjuaga con agua tibia.

#5 Detergente en polvo

Los agentes limpiadores del detergente en polvo harán que el pigmento del tinte se boten sin complicaciones. Sin embargo, puede llegar a resecar el pelo. Para evitarlo, no apliques sobre el cuero cabelludo y aplica una mascarilla hidratante al finalizar.

Usa media taza de jabón y lava en la ducha cómo normalmente lo harías. Espera 5 minutos y enjuaga con agua abundante. Después, coloca el acondicionador de tu preferencia.