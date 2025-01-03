Lifestyle
Belleza

7 beneficios de la vaselina en belleza: hidrata la piel, fortalece el cabello y más

La vaselina es uno de los productos milenarios más usados en temas de belleza, no solo es perfecta para hidratar y mejorar el aspecto de la dermis, también disminuye la caída del cabello, desvanece las arrugas y retira el maquillaje waterproof en un dos por tres. Te compartimos sus principales beneficios.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Carolina Lomas's profile picture
Por:Carolina Lomas
Video Los sueros para pestañas que podrían dañar tus ojos ojos: expertos dicen por qué no debes usarlos

La vaselina es un derivado del petróleo que ha sido utilizado generación tras generación, gracias a sus múltiples beneficios en pro de la belleza. Además de ser súper económica y fácil de conseguir, es ideal para quienes buscan un remedio tradicional que no requiera de mucho esfuerzo.

No solo es perfecta para hidratar y mejorar el aspecto de la dermis, también disminuye la caída del cabello, desvanece las arrugas y retira el maquillaje 'waterproof' en un dos por tres.

PUBLICIDAD

Te mostramos 7 usos de la vaselina en la belleza que te permitirán aprovechar todos sus beneficios y que puedes hacer en muy poco tiempo.

#1 Vaselina para hidratar la piel y tener un rostro luminoso

De acuerdo con un artículo publicado en el Indian Journal of Dermatology, este producto contiene vitamina A y E, nutrientes necesarios para mantener la firmeza y elasticidad de la dermis.

Asimismo, tienen un efecto antioxidante que retrasa el envejecimiento prematuro y desvanece las líneas de expresión. También protege a la piel de afecciones cutáneas como rosácea, psoriasis y quemaduras causadas por los rayos del sol.

Imagen Shutterstock


Lo único que debes hacer es aplicar una pequeña cantidad de vaselina sobre el contorno de tus ojos y alrededor de la boca, esperar 15 minutos hasta que se absorba y retirar con agua tibia.

Para obtener mejores resultados, repite este tratamiento 3 o 4 veces por semana.

#2 Vaselina para el cabello

Entre sus muchas ventajas, este milenario producto ayuda a proteger el cabello del quiebre, la deshidratación y las puntas abiertas, afirma Healthline.

De igual forma, la Academia Estadounidense de Medicina Familiar explica que es perfecto para reducir el frizz y tratar enfermedades capilares como dermatitis seborreica y caspa.

Imagen thinkstock


Hay varias formas de usar la vaselina en el cabello, dependiendo de los beneficios que estés buscando. Si quieres reducir la orzuela, toma un poco de producto y distribuye en las puntas, asegúrate de no dejar ningún espacio vacío.

PUBLICIDAD

Más sobre Belleza

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta
2 mins

4 errores que cometes al sujetar tu cabello y lo maltratan sin que te des cuenta

Estilo de Vida
La depilación puede causarte manchas en la piel: tips para desvanecerlas y evitarlas
2 mins

La depilación puede causarte manchas en la piel: tips para desvanecerlas y evitarlas

Estilo de Vida
Secar tu cara con una toalla es lo peor que puedes hacer: te explicamos la razón
3 mins

Secar tu cara con una toalla es lo peor que puedes hacer: te explicamos la razón

Estilo de Vida
5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)
2 mins

5 formas de extraer el tinte del pelo antes de teñirlo de nuevo (para que no se maltrate)

Estilo de Vida
¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda
2 mins

¿Estás lactando y te quieres pintar el cabello? Una experta te aclara la duda

Estilo de Vida
Mal olor en las axilas: 5 trucos para eliminarlo que aún no has probado y sí funcionan
4 mins

Mal olor en las axilas: 5 trucos para eliminarlo que aún no has probado y sí funcionan

Estilo de Vida
Especialista revela cuáles son los 5 perfumes más gustados en el mundo, ¿usas alguno de ellos?
1 mins

Especialista revela cuáles son los 5 perfumes más gustados en el mundo, ¿usas alguno de ellos?

Estilo de Vida
Disminuye los cachetitos con 5 ejercicios simples que harán que tu cara se vea más delgada
2 mins

Disminuye los cachetitos con 5 ejercicios simples que harán que tu cara se vea más delgada

Estilo de Vida
Sin bichectomía ni bisturí: 5 trucos sencillos para deshacerte de la flacidez del rostro
4 mins

Sin bichectomía ni bisturí: 5 trucos sencillos para deshacerte de la flacidez del rostro

Estilo de Vida
Diseños de uñas para lucir esta Navidad: son discretos, elegantes y fáciles de hacer
2 mins

Diseños de uñas para lucir esta Navidad: son discretos, elegantes y fáciles de hacer

Estilo de Vida

Deja reposar por 20 minutos y lava tu cabellera como lo harías normalmente. Realiza este procedimiento una vez a la semana.

Para nutrir el cuero cabelludo, solo debes aplicar un poco de vaselina sobre la raíz y dar un suave masaje.

Cubre tu cabeza con una gorra de baño o una bolsa de plástico y espera por 15 minutos. Enjuaga con agua tibia y shampoo.

#3 Vaselina para las uñas

Basta con aplicar un poco de vaselina en tus uñas, para lucir una manicura digna de un salón de belleza.

La vaselina contiene vitamina E, un compuesto que nutre la cutícula y promueve el crecimiento de uñas más fuertes y brillantes.

Aplica en la orilla de las uñas con un hisopo y espera a que se absorba. Realiza este tratamiento diariamente y dile adiós a la resequedad y la piel escamosa.

#4 Un truco con vaselina para que el perfume dure más

Si quieres que la esencia de tu perfume permanezca durante horas, este truco es para ti.

Toma una pequeña cantidad de vaselina y úntala en los lugares en donde sueles aplicar perfume (clavícula, cuello, muñecas), rocía tu aroma favorito y ¡listo!

#5 Vaselina para hidratar labios

Los labios no contienen glándulas sebáceas, por lo tanto son más propensos a agrietarse, especialmente en climas fríos.

El sitio Healthline menciona que la vaselina es perfecta para mantener los labios hidratados y besables.


Para potenciar sus beneficios, los expertos sugieren aplicar un bálsamo humectante con aloe vera o manteca de karité, y después sellarlo con vaselina. Así, tus labios estarán protegidos de las inclemencias del clima y listos para repartir besitos.

PUBLICIDAD

#6 Hidrata tus piernas con vaselina

¿Hay algo peor que depilarse las piernas y no poder mostrarlas por la irritación? Dile adiós al enrojecimiento y dale la bienvenida a una piel brillante, suave y hermosa.

Espera un par de minutos después de depilarte y sustituye la crema humectante por vaselina. Además de reducir la hinchazón, te dará un glow que enamorará a cualquiera.

#7 La vaselina sirve como iluminador exprés

Agrega un toque de glamour a tu maquillaje y coloca un poco de vaselina en el puente de la nariz, los pómulos y debajo de las cejas.

De esta forma resaltarás los puntos altos de tu rostro, pues funciona igual que el highlighter.


Sigue nuestras recomendaciones y aprovecha las propiedades que este mágico producto tiene para ti. ¡Te verás como la diosa que eres!

Relacionados:
BellezaConsejos de BellezaTrucos de belleza viralesLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD