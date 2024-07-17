Victoria Ruffo se hace arreglito para lucir más bonita: Todo lo que hay que saber del microblading

Video Los trasplantes de cejas ya existen: Una actriz se hizo viral por contar su experiencia

Victoria Ruffo llamó la atención de sus seguidores en redes sociales con un video en el que compartió su más reciente arreglito estético. La actriz se sometió a un popular procedimiento de belleza, conocido como microblading para renovar sus cejas.

La intérprete de ‘Corona de lágrimas’ compartió un clip donde recomienda ampliamente el lugar y reconoce que ya es una cliente asidua a este servicio, al que también asisten su hija, sus hermanas y amigas cercanas.

Si te estás pensando en probar el microblanding para definir y perfeccionar tus cejas, pero te asaltan las dudas, no te preocupes, te explicamos qué es, cómo es el proceso, los cuidados a seguir y las diferentes técnicas que hay para devolverle la luz a tu mirada.

¿Qué es el microblading?



El microblading es una técnica que utiliza una pluma especial, conocida como tébori, y agujas finas para aplicar pigmento orgánico en trazos que imitan el pelo natural de las cejas. Esta técnica es ideal para quienes desean mejorar la densidad, forma y definición de sus cejas de manera sutil y natural.

¿Cómo es el proceso del microblading?



Este procedimiento se realiza en varias etapas. La primera sesión, que dura aproximadamente 45 minutos, comienza con un diseño personalizado de las cejas, una vez elegido se delineará con un lápiz especial la forma deseada.

Una vez definida, se seleccionará un tono de pigmento que combine con el color natural del pelo para garantizar un resultado lo más natural posible.

Luego, el especialista usará una pluma desechable con agujas muy finas para realizar microcortes en la piel y aplicar el pigmento en finos y delicados trazos que imitan el crecimiento natural del vello.

Tras aplicar el tinte, se dejarán reposar las cejas para una mayor fijación del tono. Posteriormente, se retira el exceso y podrás ver el resultado inmediato de unas cejas perfectamente definidas.

Cuidados posteriores al microblading

Después del procedimiento, es crucial seguir las recomendaciones del especialista, lo que te asegurará una cicatrización y durabilidad adecuada.

Entre las más comunes se sugiere:

1. Lavar las cejas con un limpiador especial que sea de uso dermatológico

2. Aplicar una crema reparadora exclusiva para la cicatrización

3. Usar protector solar y evitar la exposición directa al sol durante al menos 10 días.

4. No tocar las cejas con las manos sucias y evitar productos que puedan irritar la zona, como maquillajes o perfumes.

5. No usas limpiadores para prolongar la duración del pigmento. Es importante que antes de hacer o seguir cualquier consejo le preguntes y lo consultes con el especialista que te haga el procedimiento estético.

¿Cuánto dura el microblading?



Los resultados de este procedimiento pueden durar entre 6 a 24 meses, todo dependerá del tipo de piel y hábitos de la persona que se lo realizó.

Recuerda que debido a que el pigmento se aplica en las capas más superficiales de la piel, su duración es menor que la de un tatuaje tradicional. Es recomendable realizar retoques semestrales o anuales para mantener la definición y forma deseadas.

Tipos de microblading



Existen varias técnicas de microblading adaptadas a las necesidades y preferencias de cada persona:

Microblading clásico



Esta técnica utiliza una aguja manual para trazar cada pelo individualmente, es ideal para un aspecto natural y sin muchas imperfecciones.

Microblading sombreado



Combina el trazado de pelo por pelo con un sombreado sutil para lograr mayor densidad, perfecto para cejas poco pobladas.

Microblading en 3D



Emplea diferentes tonalidades de pigmento para un efecto tridimensional y realista, recomendado para cejas muy escasas.

Microblading hiperrealista



Este procedimiento imita la dirección y curvatura del pelo original, proporcionando un resultado extremadamente natural.

Beneficios del microblading



El microblading es ideal para hombres y mujeres que desean mejorar la apariencia de sus cejas por razones estéticas o médicas.

Factores como la edad, cambios hormonales, genética, enfermedades y tratamientos como la quimioterapia pueden afectar la densidad y forma de las cejas. Además, para quienes se maquillan a diario, este tratamiento ofrece una solución semipermanente que elimina la necesidad de delinear las cejas todos los días.