Disminuye los cachetitos con 5 ejercicios simples que harán que tu cara se vea más delgada

Video Una bichectomía te puede arruinar la cara: los efectos negativos de este procedimiento

Muchas personas tienen la cara esbelta y los pómulos bien marcados gracias a la genética. En otros casos se debe a algún procedimiento quirúrgico como la bichectomía. En algunos más se trata de la dieta y estilo de vida, y en otros se debe a los ejercicios faciales.

De acuerdo con expertos en prostodoncia (rama de la odontología enfocada en la funcionalidad y estética de la dentadura), los ejercicios faciales son ideales para mejorar la apariencia facial. Te ayudan a fortalecer los músculos faciales, tonificarlos, acentuar tu línea de la mandíbula e incluso contrarrestar los efectos del envejecimiento.

A continuación te mostramos 5 ejercicios que te ayudarán a definir mejor los músculos de tu rostro. Al tonificar tus músculos faciales puedes hacer que tu cara parezca más delgada.

#1 Sonrisa y beso

1. Junta tus labios en una sonrisa.

2. Aprieta los músculos de la cara y lleva tus labios a una posición de beso.

3. Regresa a la sonrisa. Asegúrate de tener los músculos apretados durante cada repetición.

4. Haz 15 repeticiones.

Tip: Puedes mover tu cabeza hacia arriba y hacer el mismo ejercicio para también activar los músculos de la mandíbula. Es perfecto si quieres marcar la línea de la mandíbula.

#2 Mejillas infladas

1. Llena de aire tus cachetes y cierra la boca.

2. Intenta inflar y desinflar tus cachetes sin sacar el aire, es decir, succiona el aire hacia dentro de tu cuerpo, sin tragártelo para desinflar los cachetes y regrésalo a las mejillas para volver a inflarlas.

3. Repite 15 veces.

#3 Boquita de pez

1. Mantén la boca cerrada.

2. Succiona las mejillas de tal forma que parezca que pones boquita de pez.

3. Mantén la posición de 5 a 10 segundos.

4. Relaja.

5. Repite 10 veces.

Tip: Al igual que con el ejercicio de 'sonrisa y beso', puedes cambiar la posición de la cabeza y mirar hacia arriba mientras haces este ejercicio.

#4 Izquierda - derecha

1. Llena de aire tus cachetes y cierra la boca.

2. Mueve el aire de una mejilla a la otra.

3. Repite el movimiento por 30 segundos.

#5 Fuerza en la mandíbula

1. Inclina la cabeza y mira hacia arriba.

2. Mueve el labio inferior sobre el labio superior lo más que puedas.

3. Mantén esa posición por 10 segundos.

4. Repite 10 veces.