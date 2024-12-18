Disminuye los cachetitos con 5 ejercicios simples que harán que tu cara se vea más delgada
Tener 'cachetitos' es adorable cuando eres un bebé, pero a medida que crecemos a muchas personas ya no les parece tan tierno y buscan disimularlos con cortes de cabello, maquillaje y más. Si quieres que tu cara se vea más delgada, estos ejercicios te ayudarán, ¡son muy fáciles de hacer!
Muchas personas tienen la cara esbelta y los pómulos bien marcados gracias a la genética. En otros casos se debe a algún procedimiento quirúrgico como la bichectomía. En algunos más se trata de la dieta y estilo de vida, y en otros se debe a los ejercicios faciales.
De acuerdo con expertos en prostodoncia (rama de la odontología enfocada en la funcionalidad y estética de la dentadura), los ejercicios faciales son ideales para mejorar la apariencia facial. Te ayudan a fortalecer los músculos faciales, tonificarlos, acentuar tu línea de la mandíbula e incluso contrarrestar los efectos del envejecimiento.
A continuación te mostramos 5 ejercicios que te ayudarán a definir mejor los músculos de tu rostro. Al tonificar tus músculos faciales puedes hacer que tu cara parezca más delgada.
#1 Sonrisa y beso
1. Junta tus labios en una sonrisa.
2. Aprieta los músculos de la cara y lleva tus labios a una posición de beso.
3. Regresa a la sonrisa. Asegúrate de tener los músculos apretados durante cada repetición.
4. Haz 15 repeticiones.
Tip: Puedes mover tu cabeza hacia arriba y hacer el mismo ejercicio para también activar los músculos de la mandíbula. Es perfecto si quieres marcar la línea de la mandíbula.
#2 Mejillas infladas
1. Llena de aire tus cachetes y cierra la boca.
2. Intenta inflar y desinflar tus cachetes sin sacar el aire, es decir, succiona el aire hacia dentro de tu cuerpo, sin tragártelo para desinflar los cachetes y regrésalo a las mejillas para volver a inflarlas.
3. Repite 15 veces.
#3 Boquita de pez
1. Mantén la boca cerrada.
2. Succiona las mejillas de tal forma que parezca que pones boquita de pez.
3. Mantén la posición de 5 a 10 segundos.
4. Relaja.
5. Repite 10 veces.
Tip: Al igual que con el ejercicio de 'sonrisa y beso', puedes cambiar la posición de la cabeza y mirar hacia arriba mientras haces este ejercicio.
#4 Izquierda - derecha
1. Llena de aire tus cachetes y cierra la boca.
2. Mueve el aire de una mejilla a la otra.
3. Repite el movimiento por 30 segundos.
#5 Fuerza en la mandíbula
1. Inclina la cabeza y mira hacia arriba.
2. Mueve el labio inferior sobre el labio superior lo más que puedas.
3. Mantén esa posición por 10 segundos.
4. Repite 10 veces.
Recuerda que estos ejercicios te ayudarán a definir y tonificar los músculos de tu rostro. No obstante, es importante que si quieres ver realmente resultados sigas un estilo de vida saludable con una dieta balanceada y ejercicio.