Especialista revela cuáles son los 5 perfumes más gustados en el mundo, ¿usas alguno de ellos?

Para la especialista en perfumes y fundadora de la Escuela de perfumería Paralela, Alessandra Tucci, los perfumes clásicos son fragancias que han marcado época y han influido sobre generaciones enteras, porque son los preferidos de mucha gente.

A continuación, descubre los cinco perfumes más famosos y tradicionales del mundo (del más antiguo al más actual).

PUBLICIDAD

Terre d’Hermès

Creado en 2006 por Jean-Claude Ellena, es el nombre de la exitosa fragancia que combina notas cítricas de pomelo con el aroma amaderado del vetiver. Su aroma es clásico, agradable y atemporal.

Fahrenheit

El perfume de Dior de 1988. Huele a cuero combinado con frutas cítricas y lleva la nota de violeta más famosa de la perfumería. Habita el mismo territorio olfativo que Bel-Ami de Hermès, otro clásico con toque leñoso, todo un ícono entre los perfumes masculinos.

Opium

En 1977, Yves Saint-Laurent quería lanzar un perfume narcótico, potente y sensual. El eslogan era "Para las que se entregan a YSL". La elección de los aromas fue un floral lleno de condimentos orientales. La inspiración vino de China, con altas dosis de canela, pachulí y sándalo.

Shalimar

Esta fragancia de Guerlain Paris data de 1925 y es toda una referencia entre los aromas orientales. Tiene la intensidad perfecta con detalles amaderados y ahumados que sólo se notan al sentirlo de cerca. Una de las claves de la fórmula clásica es la dosis extra de bergamota (30%), además de rosa, jazmín, vainilla y pachulí.

Chanel Nº 5