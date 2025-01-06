Especialista revela cuáles son los 5 perfumes más gustados en el mundo, ¿usas alguno de ellos?
¿Estás en duda sobre qué perfume elegir para regalar o impresionar el sentido olfativo de alguien especial? ¿Qué tal si no te arriesgas demasiado y das en el blanco con alguna de las fragancias más clásicas de la historia? Un experto reveló cuáles son.
Para la especialista en perfumes y fundadora de la Escuela de perfumería Paralela, Alessandra Tucci, los perfumes clásicos son fragancias que han marcado época y han influido sobre generaciones enteras, porque son los preferidos de mucha gente.
A continuación, descubre los cinco perfumes más famosos y tradicionales del mundo (del más antiguo al más actual).
Terre d’Hermès
Creado en 2006 por Jean-Claude Ellena, es el nombre de la exitosa fragancia que combina notas cítricas de pomelo con el aroma amaderado del vetiver. Su aroma es clásico, agradable y atemporal.
Fahrenheit
El perfume de Dior de 1988. Huele a cuero combinado con frutas cítricas y lleva la nota de violeta más famosa de la perfumería. Habita el mismo territorio olfativo que Bel-Ami de Hermès, otro clásico con toque leñoso, todo un ícono entre los perfumes masculinos.
Opium
En 1977, Yves Saint-Laurent quería lanzar un perfume narcótico, potente y sensual. El eslogan era "Para las que se entregan a YSL". La elección de los aromas fue un floral lleno de condimentos orientales. La inspiración vino de China, con altas dosis de canela, pachulí y sándalo.
Shalimar
Esta fragancia de Guerlain Paris data de 1925 y es toda una referencia entre los aromas orientales. Tiene la intensidad perfecta con detalles amaderados y ahumados que sólo se notan al sentirlo de cerca. Una de las claves de la fórmula clásica es la dosis extra de bergamota (30%), además de rosa, jazmín, vainilla y pachulí.
Chanel Nº 5
El clásico de los clásicos. Creado por Ernest Beaux en 1921, es una sobredosis de ramos de flores de jazmín y rosas naturales cultivadas hace casi 100 años por la misma familia. Así es como Chanel asegura el suministro de sus ingredientes con la más pura calidad, para mantener la fórmula original del perfume.