Sin bichectomía ni bisturí: 5 trucos sencillos para deshacerte de la flacidez del rostro

La flacidez facial puede venir acompañada de una molesta papada, que es completamente natural y no tiene nada de malo. Aun así, si te sientes incómoda te damos más información. Healthline revela que existen otros factores que hacen que tu cara pierda elasticidad:

"El deterioro o reducción de colágeno y elastina en la dermis son otra causa de piel flácida".

4 trucos caseros para deshacerte de la flacidez del rostro y eliminar la papada

Sea cual sea la razón que está haciendo que tu rostro pierda firmeza, existen algunos tips de belleza que ayudan a combatir este padecimiento. Es importante que seas constante si decides practicarlos y recordar que la alimentación tiene mucho que ver.

#1 Yoga facial

En uno de los artículos de Healthline, Danielle Collins, fundadora de Face Yoga de Danielle Collins, confirmó:

"El yoga facial ayuda a levantar y reafirmar los músculos debajo de la piel, lo que suaviza las líneas y arrugas".

Por su parte, JAMA Dermatology realizó un pequeño estudio en el 2018 donde mujeres de mediana edad practicaron ejercicios faciales durante 20 semanas, al finalizar la mayoría de las participantes estaban muy satisfechas con los resultados reflejados en su rostro.

Si deseas seguir sus pasos aquí tienes uno de los ejercicios publicados en el ya mencionado portal de Healthline:

#2 Tapping en la cara

Dar pequeños golpecitos en tu rostro ayuda a la circulación. Usa las yemas de tus dedos para tocar rítmicamente tu frente, continua a lo largo de todo tu rostro rumbo a la mandíbula, toca la parte delantera de tu cuello y sobre tus hombros.

Luego sube por la parte posterior de tu cuello hasta tu cabeza y al finalizar frota tus manos para generar calor. Debes colocar tus palmas sobre tu rostro y respirar profundamente para cerrar el ejercicio.

#3 Selecciona bien tus alimentos

No sólo hay que cuidar tu rostro con cremas y ejercicios fáciles, es necesario nutrir adecuadamente tu cuerpo. Healthline compartió la lista de algunos alimentos que pueden ayudarte a tener una piel de porcelana, no dudes en incluirlos en tu dieta:

Pimientos



Contienen una gran cantidad de betacaroteno y vitamina C. Recuerda que esta vitamina también es necesaria para crear colágeno, el responsable de mantener la piel fuerte.

Aguacates



Tienen grasas beneficiosas y vitaminas E y C, que son necesarias para una piel sana, mientras que sus compuestos pueden proteger tu dermis del daño solar. Consúmelo en tus ensaladas y hasta en tus recetas de belleza.

Té verde

Las catequinas que se encuentran en el té verde son poderosos antioxidantes que protegen tu cutis del daño solar y reducen el enrojecimiento, además mejoran la hidratación, grosor y elasticidad de tu piel.

#4 Prepara mascarillas caseras para rejuvenecer tu rostro

Si el exceso de actividades diarias te impide visitar un spa, prepara tu propia mascarilla para rejuvenecer tu piel: una mezcla de yogurt con kiwi le puede dar a tu piel la firmeza que necesita.

Kanantaba Pócimas de la Tierra compartieron la siguiente receta.

Ingredientes

Medio kiwi

Una cucharadita de yogur natural sin azúcar

Preparación

1. Lava y pela el kiwi

2. Córtalo en trocitos

3. Machaca los trocitos y mézclalos con el yogur

4. Aplica la mascarilla en tu rostro por 20 min

5. Retira con agua tibia

6. Utiliza esta mascarilla de una a dos veces por semana

Beneficios del kiwi

Los expertos en cuidado de la piel revelan que los kiwis están llenos de vitaminas, minerales y compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes ideales para propiciar una piel sana.

En el mismo artículo se aclara que aunque hacen falta más estudios para conocer a detalle los beneficios que esta fruta tiene para tu rostro, son varias ya las mascarillas faciales y otros productos para el cuidado de la piel contienen kiwi.

#5 Prueba los rodillos faciales

Tu rostro al igual que el resto de tu cuerpo necesita reducir el estrés y liberar la tensión. Los rodillos faciales pueden ser una excelente opción, los beneficios revelados en Healthline sobre este pequeño utensilio van a fascinarte y hacerte olvidar la bichectomía y el bisturí.

1. Su potencial para desinflamar puede hacer que tu cara parezca más delgado temporalmente

2. Ayuda a contornear tu rostro, ya que puedes usarlo para drenar el líquido de la cara. Sólo debes aprender a moverlo de la forma adecuada

3. Puedes acelerar el proceso de desintoxicación tu piel al estimular las células con el masaje

Para realizar este masaje empieza por el cuello y rueda hacia tu rostro. Para obtener mejores resultados ejerce una presión leve para estimular las circulación y liberar el estrés. Puedes repetir el ejercicio cada noche.

Ahora que ya conoces estos cuatro trucos que pueden ayudarte a mantener la firmeza de tu piel, no dudes en aplicarlos. El paso del tiempo es inevitable, pero con los cuidados necesarios tu piel se verá hermosa sin importar tu edad.