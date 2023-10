Eclipse solar 2023: ¿Mito o verdad que puede causar algún daño a las mujeres embarazadas? Esto dice la ciencia

Si bien hay muchos mitos y creencias de que las mujeres embarazadas no deberían salir los días en que suceden eclipses, no hay ninguna evidencia científica de que este fenómeno pueda afectar al bebé. Sí es verdad que se recomienda no mirar el eclipse sin protección en la vista, pero no tiene absolutamente nada que ver con el embarazo y las consecuencias que puede tener en el feto.