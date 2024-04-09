Descubre el masaje 'I Love You' para aliviar los cólicos de tu bebé con amor y cuidado

Video Técnica "I Love You": El masaje que le quitará los gases a tu bebé

¿Tu bebé ha llorado intensamente por periodos largos? Es muy seguro que como mamá te sientas frustrada por no saber qué le pasa y cómo lo puedes ayudar. Pero, ¡calma! debes saber que una de las causas más comunes de este llanto son los cólicos, un malestar común entre el 20% de los recién nacidos.

¿Por qué les dan cólicos a los bebés?

Aunque las causas exactas son desconocidas, los profesionales sugieren que pueden estar r elacionados con el desarrollo de su sistema digestivo, así como al proceso de adaptación a algunos alimentos o incluso por estrés.

La mayoría de los bebés sufren de cólicos entre la segunda y tercera semana de nacidos y son más comunes hasta los cuatro meses de edad.

Síntomas:

Tu hijo o hija llora intensamente y por mucho tiempo sin ninguna causa aparente.

Encoge sus pies hacia el vientre.

Tiene los puños cerrados.

Su rostro se torna rojo mientras llora.

Si estás pasando por esta etapa con tu pequeño o pequeña, el masaje “I Love You” te ayudará para aliviar sus molestias con una técnica que está llena de amor.

Guía paso a paso para el masaje "I Love You"

El masaje "I Love You" es una técnica en la que debes formar las letras I, L y U con movimientos suaves en el abdomen del bebé. Estos te ayudarán a mover los gases que los pequeños tienen atrapados en sus intestinos y facilitarán su digestión.

I (I)

Coloca tus dedos cerca del lado izquierdo de la base del abdomen de tu bebé. Haz un movimiento suave y recto hacia arriba, siguiendo el lado izquierdo del abdomen.

L (Love)

Luego, haz un movimiento horizontal en la parte superior de su abdomen, formando la parte superior de la "L". Comienza desde el lado derecho (su izquierda), moviéndote hacia su lado izquierdo (tu derecha).

U (You)

Completa el masaje formando una "U". Mueve tus dedos hacia abajo por el lado derecho de su abdomen, completando así la secuencia del masaje "I Love You".

Puedes realizarlo varias veces al día y así ayudarás a prevenir y aliviar los síntomas de gases atorados o cólicos en tu bebé. Hazlo con suavidad y mantente atenta a las reacciones de tu pequeño durante el masaje.

Qué hacer si persisten las molestias en tu bebé

Si después de aplicar el masaje "I Love You" y otros remedios caseros para los cólicos del bebé, las molestias persisten, es importante consultar a un pediatra.

El masaje "I Love You" es más que un remedio; es un acto de amor y comprensión hacia tu bebé. Al aliviar su incomodidad, también estrechas los lazos afectivos, recordándole que está seguro y cuidado.