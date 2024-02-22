El eclipse total de sol del 8 de abril del 2024 es uno de los eventos astronómicos más esperados de la década. Se podrá observar en distintas ciudades de México y Estados Unidos. Será una oportunidad única para presenciar la majestuosidad del universo al menos en unos años en esta región del mundo. Si aún no sabes cómo prepararte para este momento, te compartiremos los mejores consejos para observarlo. Además, te revelaremos los mejores lugares para experimentar este fenómeno.

¿Qué es un eclipse total de sol?

Ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, cubriendo completamente el disco solar desde nuestra perspectiva.

Este alineamiento perfecto hace que la sombra de la Luna caiga sobre nuestro planeta, oscureciendo brevemente el día y transformándolo en noche. Durante la totalidad del eclipse, se pueden observar fenómenos únicos, como la corona solar, que es la atmósfera exterior del Sol, visible solo durante estos eventos.

Los eclipses totales de sol son fenómenos raros. Ocurren cada 18 meses, aproximadamente, en algún lugar de la Tierra. Sin embargo, regresa al mismo punto cada 300 a 400 años.

Mejores lugares en el mundo para ver el eclipse total de sol

El eclipse total de sol 2024 trazará una ruta impresionante a través de Norteamérica. Pasará por distintos estados del noreste de México, siguiendo por Estados Unidos -visible en los estados de Arkansas, Indiana y Nueva York-. Su camino terminará en Canadá.

Ciudades de México y Estados Unidos donde lo podrás ver

Estados Unidos:

Texas: Austin y Dallas.

Arkansas: Little Rock.

Indiana: Indianapolis (Festival Country).

Ohio: Toledo, Cleveland y Arkron.

Nueva York: Buffalo y Rochester.

Vermont: Montpelier.

La Luna cubrirá por completo el Sol en el próximo eclipse total, y solo será visible en una pequeña parte del mundo. Imagen Archivo

En México:

Chihuahua: Ejido liberación

Coahuila: Allende, Ciudad Acuña, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Hidalgo, Lamadrid, Laguna del Rey, Melchor Muzquiz, Minas de Barroterán, Monclova, Morelos, Nava, Nueva Rosita, Nadadores, Nazareno, Ocampo, Palau, Piedras Negras, Sabinas, San Pedro, Torreón.

Durango: Canatlán, Ciudad Laredo, Coneto de Comonfort, Cuencamé, Cuauhtémoc, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Ignacio Allende, Nazas, Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Rodeo, San Pedro del Gallo, Santiago Papasquiaro, Tlahualillo de Zaragoza.

Nayarit: Acaponeta, Huajicori, Quinichs, Tecuala.

Sinaloa: La Cruz, Dimas, Elota, El Salto, Mazatlán, El Walamo, Aguaverde, Teacapán, Cacalotán, Escuinaoa, Villa Unión, Concordia, San Ignacio.

Eclipse anular vs. total: Conoce la diferencia

Un eclipse solar total ocurre cuando la luna cubre completamente el sol, oscureciendo la luz del día y revelando la corona solar. Por otro lado, en un eclipse anular, la luna no cubre el sol por completo, dejando visible un anillo de luz. La experiencia de un eclipse total es incomparable, ofreciendo un espectáculo celestial único.

Protege tus ojos: Lentes para ver un eclipse

Para observar el eclipse de forma segura, es imprescindible usar lentes especiales para eclipse solar. Estos lentes están diseñados para proteger tus ojos de los dañinos rayos solares, permitiéndote disfrutar del evento sin riesgo.

Te compartimos el siguiente artículo para que conozcas qué tipo de lentes que debes usar para ver el eclipse sin dañar tu vista de acuerdo con la norma mundial.

Otras recomendaciones importantes para verlo

Elige un buen lugar: Busca una ubicación despejada que te ofrezca una vista clara del cielo.

Llega temprano: Asegúrate de encontrar tu sitio de observación con suficiente antelación.

Prepárate para el clima: Lleva ropa adecuada y protección solar para las fases antes y después de la totalidad del eclipse.

Documenta la experiencia: Aunque tomar fotos es tentador, recuerda disfrutar del momento presente y vivir la experiencia directamente.

Aunque el eclipse total de sol 2024 es un fenómeno natural impresionante, recuerda que la seguridad es primero. Siguiendo estas recomendaciones y eligiendo el lugar adecuado, estás listo para vivir una experiencia astronómica inolvidable.

Ya sea que decidas disfrutarlo desde la vibrante ciudad de Mazatlán, el corazón de Texas o cualquier otro punto a lo largo de su trayectoria, será un espectáculo que recordarás por el resto de tu vida.