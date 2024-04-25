¿Por qué jamás debes preguntarles a los niños si tienen novio o novia en la escuela?

Mi hermana pequeña era de esas niñas que al salir del kínder nos comunicaba con una enorme sonrisa que tenía novio. Como reflejo, nosotros solo reíamos y preguntábamos el nombre del susodicho. Pero, al hacerlo desaprovechábamos un momento importante en su desarrollo emocional para entablar una conversación para explicarle lo que verdaderamente significa el noviazgo, sus sentimientos, la importancia de los límites y el respeto, así como decirle cuál era la edad adecuada para que ella entablara una relación amorosa.

¿Por qué los niños o niñas pequeñas dicen que tienen novio en la escuela?

A menudo, los pequeños solo están expresando un sentimiento de amistad especial o de admiración hacia otro niño o niña y no un interés romántico como lo entenderíamos como adultos.

En la mente de un niño, decir que alguien es su "novio" o "novia" puede ser simplemente una manera de decir que esa persona es su mejor amigo o alguien con quien disfrutan jugar a diario.

¿Cómo debo actuar o qué debo hacer?

Primero que nada, mantén la calma. Cuando tu hijo o hija te diga que tiene novio o novia no te alarmes y prepárate para una conversación abierta y a su nivel. Escucha atentamente y muestra interés por sus sentimientos sin hacer más grande la situación. Pregúntale por su nombre y asegurate que sea un compañerito de su escuela. De lo contrario, debes acudir inmediatamente con la maestra.

Aprovecha ese momento para enseñarle sobre amistades saludables y la importancia del respeto por los demás. Puedes preguntar cómo se sienten cuando están con su "novio" o "novia" y qué actividades les gusta hacer juntos. Enfócate en conceptos básicos como el que debe recordar ser amable.

Refuerza la idea de que un buen amigo cuida y respeta a los demás. Explícale que siempre está bien que se acerque a ti para pedir ayuda si algo no los hace sentir del todo cómodos.

¿Por qué no debes preguntarles a los niños si tienen novio o novia en la escuela?

Preguntarles a los niños si ya tienen novio o novia puede estarles enviando un mensaje equivocado. Hablarles demasiado de relaciones románticas puede llevarlos a que se sientan presionados a encontrar un significado más profundo en sus amistades o, peor aún, comenzar a buscar relaciones con las razones equivocadas.

¿Desde qué edad es recomendable entablar una relación amorosa y por qué?

La edad adecuada para iniciar noviazgo varía mucho de un individuo a otro, pero la Children’s Hospital Association sugiere que las relaciones amorosas deberían comenzar más tarde en la adolescencia. Esto se debe a que los adolescentes tienen una mayor madurez emocional y cognitiva para manejar los aspectos complejos de las relaciones, incluyendo la comunicación efectiva y el manejo de conflictos, cosas para las que los niños pequeños aún no están preparados para gestionar.

Enséñales que las verdaderas amistades deben hacer sentir bien a ambos y que no necesitan etiquetar una relación para que esta sea especial.

Al manejar estos primeros indicios de "noviazgo" con sensibilidad y sentido práctico, estarás ayudando a tu hijo a formar una base sólida para las relaciones saludables en el futuro.