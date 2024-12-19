Lifestyle
Nombres de bebés

Los nombres para bebé con 3 letras están de moda: 20 hermosas opciones con sus significados

¿Prefieres un nombre corto para tu bebé? Estas ideas con solo 3 letras te encantarán, pues además tienen hermosos significados (hay opciones para niño y para niña).

Cada vez más padres están eligiendo nombres cortos para sus hijos. Los nombres con tres letras son fáciles de pronunciar, de escribir y combinan muy bien con apellidos más largos.

Estos nombres cortos pueden incluso parecer apodos, pero son los más elegidos por cómo suenan y por sus significados.

Nombres con tres letras para niña

Ada


Este nombre tierno significa 'belleza'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Ana

Un nombre hebreo que significa 'graciosa o llena de gracia'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Bia


Como nombre propio significa 'fuerte y poderosa'.

Emy

Significa 'bendecida, protegida'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Eva


Este nombre también viene del hebreo y significa 'la que tiene vida' o 'llena de vida'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Ivy


Proviene del inglés y es el nombre de una planta con flores amarillas.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Isa


Significa 'pura, casta'.

Lis


Se puede escribir con 's' o con 'z' y significa 'Dios es abundancia'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Mel


Es de origen griego y significa 'dulce'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Zoe


También proviene del griego y significa 'llena de vida'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Nombres con tres letras para niños

Ben

Es de origen hebreo y significa 'hijo'.

Imagen Thinkstock

Edu


Significa 'guardián de riquezas'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Eli

Es un nombre bíblico que significa 'El Altísimo'.

Ian


Significa 'regalo de Dios'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Leo


Proviene del latín y significa 'león'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Max


También proviene del latín y significa 'el mayor'.

Imagen Thinkstock

Oto


También se escribe con dos letras 't', es de origen germánico y significa 'próspero'.

Rui

También es de origen germánico y significa 'famoso' o 'poderoso'.

Imagen Shutterstock

Teo


Es de origen griego y literalmente quiere decir 'Dios'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock

Tom


Proviene del arameo y significa 'gemelo'.

Bebé
Bebé
Imagen Shutterstock
