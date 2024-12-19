Los nombres para bebé con 3 letras están de moda: 20 hermosas opciones con sus significados
¿Prefieres un nombre corto para tu bebé? Estas ideas con solo 3 letras te encantarán, pues además tienen hermosos significados (hay opciones para niño y para niña).
Cada vez más padres están eligiendo nombres cortos para sus hijos. Los nombres con tres letras son fáciles de pronunciar, de escribir y combinan muy bien con apellidos más largos.
Estos nombres cortos pueden incluso parecer apodos, pero son los más elegidos por cómo suenan y por sus significados.
Nombres con tres letras para niña
Ada
Este nombre tierno significa 'belleza'.
Ana
Un nombre hebreo que significa 'graciosa o llena de gracia'.
Bia
Como nombre propio significa 'fuerte y poderosa'.
Emy
Significa 'bendecida, protegida'.
Eva
Este nombre también viene del hebreo y significa 'la que tiene vida' o 'llena de vida'.
Ivy
Proviene del inglés y es el nombre de una planta con flores amarillas.
Isa
Significa 'pura, casta'.
Lis
Se puede escribir con 's' o con 'z' y significa 'Dios es abundancia'.
Mel
Es de origen griego y significa 'dulce'.
Zoe
También proviene del griego y significa 'llena de vida'.
Nombres con tres letras para niños
Ben
Es de origen hebreo y significa 'hijo'.
Edu
Significa 'guardián de riquezas'.
Eli
Es un nombre bíblico que significa 'El Altísimo'.
Ian
Significa 'regalo de Dios'.
Leo
Proviene del latín y significa 'león'.
Max
También proviene del latín y significa 'el mayor'.
Oto
También se escribe con dos letras 't', es de origen germánico y significa 'próspero'.
Rui
También es de origen germánico y significa 'famoso' o 'poderoso'.
Teo
Es de origen griego y literalmente quiere decir 'Dios'.
Tom
Proviene del arameo y significa 'gemelo'.