Los nombres para bebé con 3 letras están de moda: 20 hermosas opciones con sus significados

Cada vez más padres están eligiendo nombres cortos para sus hijos. Los nombres con tres letras son fáciles de pronunciar, de escribir y combinan muy bien con apellidos más largos.

Estos nombres cortos pueden incluso parecer apodos, pero son los más elegidos por cómo suenan y por sus significados.

Nombres con tres letras para niña

Ada



Este nombre tierno significa 'belleza'.

Ana

Un nombre hebreo que significa 'graciosa o llena de gracia'.

Bia



Como nombre propio significa 'fuerte y poderosa'.

Emy

Significa 'bendecida, protegida'.

Eva



Este nombre también viene del hebreo y significa 'la que tiene vida' o 'llena de vida'.

Ivy



Proviene del inglés y es el nombre de una planta con flores amarillas.

Isa



Significa 'pura, casta'.

Lis



Se puede escribir con 's' o con 'z' y significa 'Dios es abundancia'.

Mel



Es de origen griego y significa 'dulce'.

Zoe



También proviene del griego y significa 'llena de vida'.

Nombres con tres letras para niños

Ben

Es de origen hebreo y significa 'hijo'.

Edu



Significa 'guardián de riquezas'.

Eli

Es un nombre bíblico que significa 'El Altísimo'.

Ian



Significa 'regalo de Dios'.

Leo



Proviene del latín y significa 'león'.

Max



También proviene del latín y significa 'el mayor'.

Oto



También se escribe con dos letras 't', es de origen germánico y significa 'próspero'.

Rui

También es de origen germánico y significa 'famoso' o 'poderoso'.

Teo



Es de origen griego y literalmente quiere decir 'Dios'.

Tom



Proviene del arameo y significa 'gemelo'.